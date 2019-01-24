Юлия Тимошенко встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой

Сегодня в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества между нашей страной и Польшей, состояние отношений с Европейским Союзом, говорится на сайте партии.

Глава партии "Батькивщина" поделилась с Анджеем Дудой своим видением относительно укрепления отношений между Украиной и Польшей и подчеркнула необходимость оказания им подлинного стратегического характера.

Стороны согласились с необходимостью скорейшего устранения раздражителей в двусторонних отношениях и усиления сотрудничества.

Речь шла также о войне на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, включая вопросы соблюдения прав и свобод человека на этих территориях.

Юлия Тимошенко поблагодарила Анджея Дуду за поддержку Украины в противодействии российской агрессии и за усилия по достижению мира в нашем государстве.

Во встрече также участвовал заместитель главы партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Напомним, что 24-25 января Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос.