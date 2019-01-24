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      Юлия Тимошенко встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой

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      Юлия Тимошенко встретилась с Анджеем Дудой
      Юлия Тимошенко встретилась с Анджеем Дудой / ba.org.ua

      Сегодня в рамках участия в мероприятиях Всемирного экономического форума Юлия Тимошенко провела встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

      Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, а также вопросы двустороннего сотрудничества между нашей страной и Польшей, состояние отношений с Европейским Союзом, говорится на сайте партии.

      Глава партии "Батькивщина" поделилась с Анджеем Дудой своим видением относительно укрепления отношений между Украиной и Польшей и подчеркнула необходимость оказания им подлинного стратегического характера.

      Стороны согласились с необходимостью скорейшего устранения раздражителей в двусторонних отношениях и усиления сотрудничества.

      Речь шла также о войне на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, включая вопросы соблюдения прав и свобод человека на этих территориях.

      Юлия Тимошенко поблагодарила Анджея Дуду за поддержку Украины в противодействии российской агрессии и за усилия по достижению мира в нашем государстве.

      Во встрече также участвовал заместитель главы партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

      Напомним, что 24-25 января Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском городе Давос.

      Теги: Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
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