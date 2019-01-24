Юлія Тимошенко зустрілася з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Сьогодні в межах участі у заходах Всесвітнього економічного форуму Юлія Тимошенко провела зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Сторони обговорили політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні, а також питання двостороннього співробітництва між нашою країною та Польщею, стан відносин з Європейським Союзом, йдеться на сайті партії.

Голова партії "Батьківщина" поділилася з Анджеєм Дудою своїм баченням щодо зміцнення відносин між Україною та Польщею та наголосила на необхідності надання їм справжнього стратегічного характеру.

Сторони погодилися з необхідністю якнайшвидшого усунення подразників у двосторонніх відносинах і посилення співпраці.

Йшлося також про війну на Сході України та незаконну анексію Криму, включаючи питання дотримання прав і свобод людини на цих територіях.

Юлія Тимошенко подякувала Анджею Дуді за підтримку України у протидії російській агресії та за зусилля з досягнення миру в нашій державі.

У зустрічі також брав участь заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

Нагадаємо, що 24-25 січня Юлія Тимошенко та Григорій Немиря беруть участь у заходах Всесвітнього економічного форуму, який проходить у швейцарському місті Давос.