Юлия Тимошенко встретилась со специальным представителем Госдепа США Куртом Волкером

В рамках рабочего визита в США глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Стороны обсудили ситуацию в Украине, прежде всего эскалацию войны России против Украины, последние события в районе Керченского пролива.

Курт Волкер отметил необходимость возвращения Украине захваченных моряков и военных кораблей.

Со своей стороны Юлия Тимошенко поблагодарила Соединенные Штаты Америки за помощь и поддержку нашего государства.

Кроме того, стороны предметно обсудили видение Юлии Тимошенко и "Батькивщины" относительно новой конституции, Нового экономического курса и предложений по новым шагам для окончания войны и установления мира.

Председатель партии призвала к ужесточению санкций против страны-агрессора, а также отметила необходимость оказания помощи Военно-Морским Силам Украины.

Курт Волкер поблагодарил Юлию Тимошенко за четкую позицию относительно необходимости продолжения интеграции Украины в НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать политику открытых дверей НАТО для нашего государства.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Напомним, с 4 декабря Юлия Тимошенко находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. Лидер "Батькивщины" проводит консультации с представителями законодательной и исполнительной власти США и ведущими экспертами.

На повестке дня прежде всего вопрос безопасности. Эскалация войны с Россией – последние события в районе Керченского пролива, военное положение, способы освобождения украинских моряков и усиление санкций против РФ, увеличение поддержки Вооруженных сил Украины и интеграция Киева в ЕС и НАТО.

Отдельная тема для обсуждения – необходимость переговоров в формате "Будапешт плюс", предложенном Новым курсом, как альтернатива "Минском" процесса.

В первый день пребывания за океаном Юлия Тимошенко приняла участие в круглом столе в Атлантическом Совете, который прошел по принципу Chatham House, а также встретилась с сенатором от Арканзаса Томом Коттоном и спецпредставителем Государственного департамента Куртом Волкером. Визит продлится до 7 декабря. В ходе него Юлия Тимошенко даст интервью американским СМИ.