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      Юлия Тимошенко встретилась со специальным представителем Госдепа США Куртом Волкером

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      Юлия Тимошенко встретилась с Куртом Волкером
      Юлия Тимошенко встретилась с Куртом Волкером / obozrevatel.com

      В рамках рабочего визита в США глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

      Стороны обсудили ситуацию в Украине, прежде всего эскалацию войны России против Украины, последние события в районе Керченского пролива.

      Курт Волкер отметил необходимость возвращения Украине захваченных моряков и военных кораблей.

      Со своей стороны Юлия Тимошенко поблагодарила Соединенные Штаты Америки за помощь и поддержку нашего государства.

      Кроме того, стороны предметно обсудили видение Юлии Тимошенко и "Батькивщины" относительно новой конституции, Нового экономического курса и предложений по новым шагам для окончания войны и установления мира.

      Председатель партии призвала к ужесточению санкций против страны-агрессора, а также отметила необходимость оказания помощи Военно-Морским Силам Украины.

      Курт Волкер поблагодарил Юлию Тимошенко за четкую позицию относительно необходимости продолжения интеграции Украины в НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать политику открытых дверей НАТО для нашего государства.

      Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

      Напомним, с 4 декабря Юлия Тимошенко находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. Лидер "Батькивщины" проводит консультации с представителями законодательной и исполнительной власти США и ведущими экспертами.

      На повестке дня прежде всего вопрос безопасности. Эскалация войны с Россией – последние события в районе Керченского пролива, военное положение, способы освобождения украинских моряков и усиление санкций против РФ, увеличение поддержки Вооруженных сил Украины и интеграция Киева в ЕС и НАТО.

      Отдельная тема для обсуждения – необходимость переговоров в формате "Будапешт плюс", предложенном Новым курсом, как альтернатива "Минском" процесса.

      В первый день пребывания за океаном Юлия Тимошенко приняла участие в круглом столе в Атлантическом Совете, который прошел по принципу Chatham House, а также встретилась с сенатором от Арканзаса Томом Коттоном и спецпредставителем Государственного департамента Куртом Волкером. Визит продлится до 7 декабря. В ходе него Юлия Тимошенко даст интервью американским СМИ.

      Теги: Украина – Россия Новости политики Юлия Тимошенко Новости США ВО Батьківщина Курт Волкер
      Источник: 24 Канал
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