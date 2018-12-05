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      Юлія Тимошенко зустрілася зі спеціальним представником Держдепу США Куртом Волкером

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      Юлія Тимошенко зустрілася з Куртом Волкером
      Юлія Тимошенко зустрілася з Куртом Волкером / obozrevatel.com

      У рамках робочого візиту до США голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

      Сторони обговорили ситуацію в Україні насамперед ескалацію війни Росії проти України – останні події в районі Керченської протоки.

      Курт Волкер наголосив на необхідності повернення Україні захоплених моряків і військових кораблів.

      Зі свого боку Юлія Тимошенко подякувала Сполученим Штатам Америки за допомогу та підтримку нашої держави.

      Окрім того, сторони предметно обговорили бачення Юлії Тимошенко та "Батьківщини" щодо Нової Конституції, Нового економічного курсу та пропозицій щодо нових кроків задля закінчення війни та встановлення миру.

      Голова партії закликала до посилення санкцій проти країни-агресора, а також наголосила на необхідності надання допомоги Військово-Морським Силам України.

      Курт Волкер подякував Юлії Тимошенко за чітку позицію щодо необхідності продовження інтеграції України до НАТО та ЄС. Він підкреслив, що США й надалі підтримуватимуть політику відкритих дверей НАТО для нашої держави.

      У зустрічі також брали участь заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря та голова Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

      Нагадаємо, з 4 грудня Юлія Тимошенко перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. Лідер "Батьківщини" проводить консультації з представниками законодавчої і виконавчої влади США та провідними експертами.

      На порядку денному насамперед питання безпеки. Ескалація війни з Росією – останні події в районі Керченської протоки, воєнний стан, способи звільнення українських моряків та посилення санкцій проти РФ, збільшення підтримки Збройних сил України та інтеграція Києва до ЄС та НАТО.

      Окрема тема для обговорення – необхідність переговорів у форматі "Будапешт плюс", запропонованому Новим курсом, як альтернатива "Мінському" процесу.

      У перший день перебування за океаном Юлія Тимошенко взяла участь у круглому столі в Атлантичній Раді, який пройшов за принципом Chatham House, а також зустрілася із сенатором від Арканзасу Томом Коттоном та спецпредставником Державного департаменту Куртом Волкером. Візит триватиме до 7 грудня. В ході нього Юлія Тимошенко дасть інтерв`ю американським ЗМІ.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Курт Волкер Новини США Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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