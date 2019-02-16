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      Юлия Тимошенко встретилась со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером

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      Курт Волкер и Юлия Тимошенко
      Курт Волкер и Юлия Тимошенко

      Сегодня в рамках участия в мероприятиях Мюнхенской безопасностной конференции председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

      Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности военную агрессию России на Востоке нашего государства, возможные пути завершения войны и достижения устойчивого мира на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

      Юлия Тимошенко отметила необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

      "Наша политическая сила делала и делает все возможное для защиты национальных интересов Украины", – сказала она, проинформировав подробно о мирном плане "Новая стратегия мира", разработанном группой экспертов по инициативе лидера "Батькивщины".

      Кроме того, Юлия Тимошенко поблагодарила Соединенные Штаты за помощь нашей стране и отметила, что нужно активизировать усилия демократического мира для скорейшего решения военного конфликта на Донбассе.

      Лидер "Батькивщины" также отметила важность сохранения политики санкций против России до прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма Украине.

      Со своей стороны, Курт Волкер заверил в поддержке суверенитета и независимости нашего государства, отметив, что США и впредь будут прилагать усилия для восстановления территориальной целостности нашей страны и установления мира на Востоке.

      Речь шла также о ситуации с проведением реформ в Украине, в частности борьбе с коррупцией.

      Во встрече принимал участие и заместитель Председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

      Напомним, что 15-16 февраля Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Мюнхенской безопасностной конференции, которая проходит в городе Мюнхен (Германия).

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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