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      Юлія Тимошенко зустрілася зі спецпредставником Держдепу США Куртом Волкером

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      Курт Волкер і Юлія Тимошенко
      Курт Волкер і Юлія Тимошенко

      Сьогодні в межах участі у заходах Мюнхенської безпекової конференції голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

      Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема військову агресію Росії на Сході нашої держави, можливі шляхи закінчення війни та досягнення стійкого миру на Донбасі та питання двостороннього співробітництва між США та Україною.

      Юлія Тимошенко наголосила на необхідності проведення переговорів у форматі "Будапешт плюс" з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму із залученням Верховного комісара ЄС та керівництва Німеччини.

      "Наша політична сила робила та робить усе можливе задля захисту національних інтересів України", – сказала вона, поінформувавши детально про мирний план "Нова стратегія миру", розроблений групою експертів за ініціативи лідера "Батьківщини".

      Окрім того, Юлія Тимошенко подякувала Сполученим Штатам за допомогу нашій державі та зазначила, що потрібно активізувати зусилля демократичного світу задля якнайшвидшого вирішення воєнного конфлікту на Донбасі.

      Лідер "Батьківщини" також наголосила на важливості збереження політики санкцій проти Росії до припинення війни на Донбасі та повернення Криму Україні.

      Зі свого боку, Курт Волкер запевнив у підтримці суверенітету та незалежності нашої держави, зауваживши, що США і надалі докладатимуть зусиль для відновлення територіальної цілісності нашої країни та встановлення миру на Сході.

      Йшлося також про ситуацію з проведенням реформ в Україні, зокрема боротьбу з корупцією.

      У зустрічі брав участь і заступник Голови партії "Батьківщина", голова Комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря.

      Нагадаємо, що 15-16 лютого Юлія Тимошенко та Григорій Немиря беруть участь у заходах Мюнхенської безпекової конференції, яка проходить у місті Мюнхен (Німеччина).

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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