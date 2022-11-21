Пребывание в цивилизованной стране Прохорову ничему не научило. Россиянка демонстрировала совершенно неадекватное поведение и каждый раз пробивала дно новыми отвратительными поступками.

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Свои маразмы женщина постилась в тикток. Очевидно, надеялась дешевым прокремлевским хайпом собрать аудиторию из таких же неадекваттов.

Чем пробила дно Прохорова

Россиянка оскорбляла находившихся в Европе украинских беженцев. В частности, преследовала женщин на улице и визжала свой бред о псевдореферендуме в Херсоне (к счастью, уже освобожденном) и "победе" России. Единственная "победа", которая светит стране-оккупанту, – это первое место по количеству проданных "Лада". Их активно покупают за похоронные деньги родственники чмобиков.

Кроме того, Прохорова, которая никак не спешила на родные болота и жила в Германии, рассказывала россиянам за границей, как они могут "помочь российской армии". По мнению неадекватной тиктокерши, это можно было сделать, тщетно тратя электроэнергию.

Также россиянка опубликовала видео, в котором использует официальные письма от полиции вместо туалетной бумаги.

Но теперь Прохорова получила свой "счастливый финал". Наконец, женщина возвращается на родные болота – в Россию, которую вроде бы так любит. Правда, на расстоянии.

СМИ сообщили, что Прохорову были депортированы из Германии. В стране она находилась нелегально.

Взбешенная россиянка напала на украинцев в Испании

Россияне продолжают показывать миру свою неадекватность. Даже оказавшись в цивилизованных странах, граждане страны-оккупантки не могут сдержать свою тупость и неадекватность. На этот раз взбешенная россиянка напала на украинцев в Испании и визжала на всю улицу, что ее имя и фамилия – Владимир Путин.

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