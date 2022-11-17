Владимир Соловьев, который вел прямой эфир, будто взбесился после этого комментария. По-видимому, понял, что его пропаганда действует не на всех россиян.

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Что задело пропагандиста

Соловьев, ведя эфир, наткнулся на комментарий пользователя. В нем говорилось, что "Россия в полной ж*пе".

Пропагандист назвал автора "укронацистской сволочью" и приказал заблокировать ему доступ к чату. После этого он традиционно перекрутил ситуацию в свою пользу, сказав, что все беды в Украине из-за президента Зеленского.

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Ситуация в России: что известно

Вечером 17 ноября жители населённых пунктов Белгородской области начали жаловаться на отсутствие воды и электричества. С чем это связано, пока неизвестно. Однако губернатор Белгородской области традиционно приписал эту "заслугу" Вооруженным Силам Украины.

Секретарь СНБО заверил, что для Пескова, Пригожина и других "Кириенко" – деятелей кремлевского режима – единственный шанс провести остатки жизни в безопасности – это отбыть остальную жизнь за решеткой. Поэтому Данилов рекомендует им внимательно изучить инструкции и рекомендации по проекту "Хочу жить".

По информации российских СМИ, суд Владимира заблокировал петицию против мобилизации. К моменту блокировки она собрала почти 500 тысяч подписей. В решении суда говорится, что информация в петиции "направлена на срыв мероприятий, проводимых государством по мобилизации", а также содержит "фиктивные сведения о якобы незаконных действиях руководства страны".

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