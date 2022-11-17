Алексей Данилов объяснил, почему России не следует пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. По его словам, кремлевские деятели все равно будут гнить в тюрьмах, поэтому им нужно позаботиться об уюте.

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Обеспечат комфорт в тюрьмах

Секретарь СНБО заверил, что для Пескова, Пригожина и других "Кириенко" – деятелей кремлевского режима – единственный шанс провести остатки жизни в безопасности – это отбыть остальную жизнь за решеткой.

Данилов советует приспешникам Путина воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая "с радостью их примет и давно с нетерпением ждет". По его словам, кремлевским деятелям следует заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и светло.

Поэтому Данилов рекомендует им внимательно изучить инструкции и рекомендации по проекту "Хочу жить".

Что известно о ракетных обстрелах Украины 17 ноября

Во время воздушной тревоги оккупанты нанесли террористический ракетный удар по Днепру. По последним данным, пострадали 20 человек. Среди них – 15-летняя девушка и сотрудница мэрии.

Также оккупанты ударили по инфраструктуре Харьковщины . Пострадали не менее 3 человек.

Кроме того, россияне ударили по логистическому объекту в Одессе. В ОК "Юг" заявили, что пострадал один гражданский человек. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россияне традиционно атаковали советскими зенитно-ракетными системами С-300, а также реактивными системами залпового огня, крылатыми ракетами из самолетов Ту-95 и из Ростовской области, иранскими дронами-камикадзе типа Shahed ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

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