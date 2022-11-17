Олексій Данілов пояснив, чому Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. За його словами, кремлівські діячі все одно гнитимуть у в'язницях, тому їм потрібно подбати про затишок.

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Забезпечать комфорт у в'язницях

Секретар РНБО запевнив, що для Пєскова, Пригожина та інших "Кірієнків" – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це відбути решту життя за ґратами.

Данілов радить посіпакам Путіна скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка "з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає". За його словами, кремлівським діячам слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло.

Тому Данілов рекомендує їм уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".

Що відомо про ракетний обстріл України 17 листопада

Під час повітряної тривоги окупанти завдали терористичний ракетний удар по Дніпру. За останніми даними, постраждали 20 людей. Серед них – 15-річна дівчина та співробітниця мерії.

Також окупанти вдарили по інфраструктурі Харківщини. Постраждали щонайменше 3 людей.

Крім того, росіяни вдарили по логістичному об'єкті в Одесі. В ОК "Південь" заявили, що постраждала одна цивільна людина. Вибухова хвиля пошкодила будівлі навколишніх підприємств.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни традиційно атакували радянськими зенітно-ракетними системами С-300, а також реактивними системами залпового вогню, крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області, іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136 та ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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