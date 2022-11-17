Олексій Данілов пояснив, чому Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. За його словами, кремлівські діячі все одно гнитимуть у в'язницях, тому їм потрібно подбати про затишок.
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Забезпечать комфорт у в'язницях
Секретар РНБО запевнив, що для Пєскова, Пригожина та інших "Кірієнків" – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це відбути решту життя за ґратами.
Данілов радить посіпакам Путіна скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка "з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає". За його словами, кремлівським діячам слід завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло.
Тому Данілов рекомендує їм уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".
Що відомо про ракетний обстріл України 17 листопада
- Під час повітряної тривоги окупанти завдали терористичний ракетний удар по Дніпру. За останніми даними, постраждали 20 людей. Серед них – 15-річна дівчина та співробітниця мерії.
- Також окупанти вдарили по інфраструктурі Харківщини. Постраждали щонайменше 3 людей.
- Крім того, росіяни вдарили по логістичному об'єкті в Одесі. В ОК "Південь" заявили, що постраждала одна цивільна людина. Вибухова хвиля пошкодила будівлі навколишніх підприємств.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни традиційно атакували радянськими зенітно-ракетними системами С-300, а також реактивними системами залпового вогню, крилатими ракетами з літаків Ту-95 та з Ростовської області, іранськими дронами-камікадзе типу Shahed-136 та ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.