Володимир Соловйов, який вів прямий ефір, ніби оскаженів після цього коментаря. Мабуть, зрозумів, що його пропаганда діє не на всіх росіян.
Зауважте "Вас чекають": Данілов порадив Пєскову і посіпакам подбати про свій затишок у в'язницях України
Що зачепило пропагандиста
Соловйов, ведучи ефір, натрапив на коментар користувача. У ньому йшлося, що "Росія в повній ж*пі".
Пропагандист назвав автора "укронацистською сволотою" і наказав заблокувати йому доступ до чату. Після цього він традиційно перекрутив ситуацію на свою користь, сказавши, що всі біди в Україні через президента Зеленського.
У Соловйова "палає" через коментар: дивіться відео
Ситуація в Росії: що відомо
- Ввечері 17 листопада жителі населених пунктів Бєлгородської області почали жалітися на відсутність води та електрики. З чим це пов'язано наразі невідомо. Однак губернатор Бєлгородської області традиційно приписав цю "заслугу" Збройним Силам України.
- Секретар РНБО запевнив, що для Пєскова, Пригожина та інших "Кірієнків" – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це відбути решту життя за ґратами. Тому Данілов рекомендує їм уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".
- За інформацією російських ЗМІ, суд Володимира заблокував петицію проти мобілізації. На момент блокування вона зібрала майже 500 тисяч підписів. У рішенні суду йдеться, що інформація в петиції "спрямована на зрив заходів, що проводяться державою з мобілізації", а також містить "фіктивні відомості про нібито незаконні дії керівництва країни".
Цікаво – СБУ затримали нардепа ОПЗЖ, який вчиняв терор на Херсонщині: дивіться відео