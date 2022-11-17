Володимир Соловйов, який вів прямий ефір, ніби оскаженів після цього коментаря. Мабуть, зрозумів, що його пропаганда діє не на всіх росіян.

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Що зачепило пропагандиста

Соловйов, ведучи ефір, натрапив на коментар користувача. У ньому йшлося, що "Росія в повній ж*пі".

Пропагандист назвав автора "укронацистською сволотою" і наказав заблокувати йому доступ до чату. Після цього він традиційно перекрутив ситуацію на свою користь, сказавши, що всі біди в Україні через президента Зеленського.

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Ситуація в Росії: що відомо

Ввечері 17 листопада жителі населених пунктів Бєлгородської області почали жалітися на відсутність води та електрики. З чим це пов'язано наразі невідомо. Однак губернатор Бєлгородської області традиційно приписав цю "заслугу" Збройним Силам України.

Секретар РНБО запевнив, що для Пєскова, Пригожина та інших "Кірієнків" – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це відбути решту життя за ґратами. Тому Данілов рекомендує їм уважно вивчити інструкції та рекомендації проєкту "Хочу жити".

За інформацією російських ЗМІ, суд Володимира заблокував петицію проти мобілізації. На момент блокування вона зібрала майже 500 тисяч підписів. У рішенні суду йдеться, що інформація в петиції "спрямована на зрив заходів, що проводяться державою з мобілізації", а також містить "фіктивні відомості про нібито незаконні дії керівництва країни".

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