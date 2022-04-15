Культурное наследие Украины, которое находится под угрозой уничтожения от враждебных действий оккупантов, хотят уберечь по крайней мере виртуально. К инициативе призывают приобщиться украинцев.

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Для виртуального сохранения культурного наследия Украины будут использоваться технология 3D-сканирования, которая доступна в приложении Polycam.

Мы хотим предоставить нашу технологию гражданам Украины для сохранения в цифровом виде любого артефакта, монумента, сооружения или помочь этой важной инициативе,

– рассказал соучредитель приложения Элиот Спелман.

Как отметила глава датской национальной комиссии ЮНЕСКО Эльзебет Гернер Нильсен, война может нанести непоправимый ущерб национальному духу страны. Уничтожая символы ценностей страны, ее гордость и историю именно то, на чем строится ее идентичность.

Подробнее об инициативе – смотрите в видео:

Как присоединиться к проекту Backup Ukraine

Для того чтобы присоединиться к инициативе, человек должен использовать iPhone или iPad модели Pro. Владельцы таких смартфонов, желающих стать участниками проекта, должны заполнить форму , чтобы получить письменное разрешение на волонтерство от местных властей.

После этого необходимо установить приложение Polycam. Сразу после этих действий человек сможет заниматься сканированием памяток украинской культуры.

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