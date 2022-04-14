Соответствующие данные обнародовало Министерство культуры и информационной политики в среду, 13 апреля.
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К списку уже известных повреждений добавились новые эпизоды. В частности, говорится об освобожденных ВСУ территориях. Стало известно о разрушениях от авиаудара:
- Краеведческого музея Бородянщины,
- старинных церквей – Николаевской в Волновахе Донецкой области и Воскресенской в поселке Лукашевка, что на Черниговщине.
- В результате артиллерийского обстрела полностью уничтожена деревянная Вознесенская церковь XIX века в поселке Лукьяновка Киевской области.
Мы постоянно работаем над тем, чтобы ни одно преступление оккупантов против нашего культурного наследия не прошло мимо международных институций. Российские преступники должны быть привлечены к ответственности,
– сказал Александр Ткаченко.
"Сложно получить точные данные с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий. Но информация поступает. Помогают украинцы, а министерством все проверяется и систематизируется", – продолжил он.
По словам главы МКИП, за последние десять дней специалисты министерства фиксировали в среднем более 5 эпизодов каждые 24 суток и эта работа продолжается.
Подробнее о пострадавших объектах
В результате боевых действий на территории Украины разрушения и повреждения получили 74 объекта культурного наследия, среди них:
- 13 памятников национального значения;
- 55 – местного значения;
- 6 – только что выявленных объектов культурного наследия.
К сожалению, неизменной осталась тенденция религиозных сооружений. Их пострадало больше всего – 82 уничтожены или разрушены россиянами. Из них 29 – это достопримечательности истории, архитектуры и градостроительства.
Оккупанты не жалели ни православных храмов, ни протестантских молитвенных домов, ни мечетей, ни синагог. Кроме того, повреждены или разрушены:
- 21 мемориальный памятник в честь исторических личностей и событий XIX – начала XXI века;
- 15 построек и комплексов музеев и заповедников;
- 17 домов культуры, театров и библиотек, некоторые другие объекты ценной исторической застройки.
Где зафиксировали преступления захватчиков
Преступления зафиксированы в 10 областях Украины и столице, а именно:
- в Харьковской области – 65 эпизодов;
- в Донецкой области – 34;
- в Киевской области – 26;
- в Черниговской области – 21;
- в Луганской области – 14;
- в Сумской области – 11;
- в Запорожской области и Киеве – по 5;
- в Житомирской области – 4;
- в Херсонской области – 3;
- в Днепропетровской области – 1.