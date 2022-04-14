Відповідні дані оприлюднило Міністерство культури та інформаційної політики у середу, 13 квітня.

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До переліку вже відомих пошкоджень додались нові епізоди. Зокрема, мовиться про звільнені ЗСУ території. Стало відомо про руйнування від авіаудару:

Краєзнавчого музею Бородянщини,

старовинних церков – Миколаївської у Волновасі, на Донеччині та Воскресенської в селищі Лукашівка на Чернігівщині.

Унаслідок артилерійського обстрілу повністю знищено дерев'яну Вознесенську церкву ХІХ століття в селищі Лук'янівка на Київщині.

Ми постійно працюємо над тим, щоб жоден злочин окупантів проти нашої культурної спадщини не пройшов повз міжнародні інституції. Російські злочинці мають бути притягнені до відповідальності,

– сказав Олександр Ткаченко.

"Складно отримати точні дані з тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. Але інформація надходить. Допомагають українці, а міністерством все перевіряється й систематизується", – продовжив він.

За словами глави МКІП, протягом останніх десяти днів фахівці міністерства фіксували у середньому понад 5 епізодів кожні 24 доби і ця робота продовжується.

Детальніше про постраждалі об'єкти

Унаслідок бойових дій на території України руйнацій та пошкоджень зазнали 74 об'єкти культурної спадщини, серед них:

13 пам’яток національного значення;

55 – місцевого значення;

6 – щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

На жаль, незмінною залишилась тенденція щодо релігійних споруд. Їх постраждало найбільше – 82 знищені або зруйновані росіянами. З них 29 – це пам’ятки історії, архітектури та містобудування.

Окупанти не шкодували ні православних храмів, ні протестантських молитовних будинків, ні мечетей, ні синагог. Окрім цього, пошкоджені або зруйновані:

21 меморіальний пам'ятник на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ століття;

15 будівель та комплексів музеїв і заповідників;

17 будинків культури, театрів та бібліотек, деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.

Де зафіксували злочини загарбників

Злочини зафіксовані в 10 областях України та столиці: