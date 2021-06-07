В то же время пока он не объявлял ни об одном политическом проекте. Об этом в эфире программы "Между прочим" сообщил нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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Притула не объявлял о создании своей политсилы

По его словам, Притула заявил, что не уходит из политики. Но в каком формате он будет оставаться – пока неизвестно.

Конечно мы обсуждаем много сценариев. Среди них и фактически формирование нового либерального проекта: с Притулой, с привлечением других игроков,

– сказал Юрчишин.

Он отметил, что у такого проекта будет перспектива, если к нему присоединятся те нардепы по самоуправлению, которые уже показали свою состоятельность.

Приобщаться ли к политпроекту, как отметил Юрчишин, будет решать персонально каждый из депутатов. "Я постараюсь быть полезным там, где есть", – добавил нардеп.

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Притула объявил о выходе из "Голоса": коротко