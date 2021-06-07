В то же время пока он не объявлял ни об одном политическом проекте. Об этом в эфире программы "Между прочим" сообщил нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин.
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Притула не объявлял о создании своей политсилы
По его словам, Притула заявил, что не уходит из политики. Но в каком формате он будет оставаться – пока неизвестно.
Конечно мы обсуждаем много сценариев. Среди них и фактически формирование нового либерального проекта: с Притулой, с привлечением других игроков,
– сказал Юрчишин.
Он отметил, что у такого проекта будет перспектива, если к нему присоединятся те нардепы по самоуправлению, которые уже показали свою состоятельность.
Приобщаться ли к политпроекту, как отметил Юрчишин, будет решать персонально каждый из депутатов. "Я постараюсь быть полезным там, где есть", – добавил нардеп.
Полный эфир программы "Между прочим": смотрите видео
Притула объявил о выходе из "Голоса": коротко
- В своих соцсетях Сергей Притула сообщил, что выходит из партии "Голос" из-за действий нового руководства.
- В политсиле отреагировали на такое решение, заявив, что "амбиции взяли верх".
- Александра Устинова поддержала коллегу и сказала, что руководство партии захватило власть.
- Председатель партии Кира Рудик поздравила волонтера и шоумена с тем, что он определился со своими планами. Она добавила, что в "Голосе" ждут заявление от Притулы.