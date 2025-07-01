Сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Слідство.Інфо".

Смотрите также Львовская ОВА отпускала мужчин за границу по письмам от императора Александра III, – СМИ

Что известно о коттедже, где живет Бурляй и семья

В материале говорится, что Бурляй возглавлял Броварской РТЦК и СП с августа 2022 по ноябрь 2024 года. До этого он занимал аналогичную должность в Бориспольском районе с сентября 2021 по август 2022 года. В январе 2025 года его назначили начальником отдела военного лидерства Генштаба ВСУ.

По данным журналистов, в марте 2024 года тогдашний Броварской военкомат арендовал дом площадью 320 квадратных метров в элитном коттеджном городке под Киевом. Представительница этого коттеджного городка сообщила, что дом похожего метража без ремонта стоит примерно 400 тысяч долларов, а с ремонтом – около 720 тысяч долларов.

Владелицей дома, в котором более года проживает семья экс-военкома, является пенсионерка Елена Черенкова. Через неделю после приобретения коттеджа она сдала его в аренду Бурляю. Пенсионерка отказалась назвать стоимость дома, отметив, что покупала его вместе с сыном Павлом Гусаком. Сам Гусак также заявил, что не помнит цену жилья, где живет Бурляй.

Журналисты подчеркивают, что Гусак и Бурляй ранее были бизнес-партнерами (в феврале 2003 года они вместе основали ООО "Николь"). Сейчас они называют друг друга товарищами, которые знакомы уже почти 30 лет.

Черенкова рассказала, что Бурляй ежемесячно платит ей за аренду загородного дома 18 тысяч гривен. Однако риелтор Александр Тимонович заметил журналистам, что такая сумма значительно ниже рыночной – подобные дома обычно стоят от 3000 до 3500 долларов в месяц.

Сам Бурляй подтвердил, что арендная плата занижена, но объяснил это тем, что его товарищ Павел Гусак "попросил присматривать дом и за какие-то символические деньги пожить в нем".

Каким имуществом владеет Бурляй

Журналисты также установили, что в январе 2024 года теща Бурляя приобрела две однокомнатные квартиры в новом ЖК в Борисполе. По данным из госреестра, каждая квартира стоила 435 тысяч гривен, хотя сейчас подобные квартиры продаются примерно по 1,4 миллиона гривен.

Журналисты рассказали, что в этих квартирах продолжается ремонт, заказчиком которого выступает сам Бурляй. Он отметил, что средства на ремонт занял у товарища.

Я просто занял деньги и сейчас делаем ремонт, чтобы сдавать их (квартиры, – 24 Канал) Это товарищ просто дал под такие условия, что сделается ремонт, и после того, как они будут готовы к сдаче в аренду, эта арендная плата будет идти ему,

– объяснил Бурляй.

В то же время он отказался ответить на вопрос, почему заем не отражен в его декларации и какую сумму он занял.

Также известно, что в 2024 году жена Бурляя Светлана и ее дети получили право собственности на квартиру в Вышгороде. Аренду этой же квартиры в Министерстве внутренних дел Украины Юрий Бурляй декларировал с 2015 года.

Журналисты напомнили, что ранее Бурляй работал в полиции и во время трагедии в Княжичах был задержан по подозрению в участии в группировке, которое обвиняют в нескольких разбойных нападениях и кражах. Дело до сих пор рассматривает Броварской суд, где Бурляй фигурирует как обвиняемый.

Согласно экспертной оценке, такая квартира в Вышгороде сейчас стоит более 5 миллионов гривен. В этом же доме в 2023 году Светлана Бурляй приобрела паркоместо за 229 тысяч гривен. Вероятно, именно в этой квартире семья проживала много лет до переезда в коттедж под Киевом.

По данным декларации, семья Юрия Бурляя владеет значительным автопарком стоимостью 2,8 миллиона гривен. В 2024 году они приобрели два авто Volkswagen Touareg 2021 года выпуска и мотоцикл Honda NC750XD.

Эксперты отмечают, что официальных доходов Бурляя вряд ли хватило бы на покрытие таких значительных расходов за последние годы.

К слову, ранее журналисты регионального издания Херсонщины "Мост" рассказали, что экс-глава Херсонской МВА Роман Мрочко скрывает покупку роскошного дворца под Киевом. Его стоимость оценивают в 300 – 500 тысяч долларов.