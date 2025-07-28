Трагическую весть сообщили в городском совете Бурштына – малой родине Героя, передает 24 Канал.

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Что известно о гибели Юрия Чудного?

Юрий родился 18 мая 1995 года. В феврале 2025 года он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины по контракту, чтобы с достоинством выполнить свой долг перед Родиной.

В июне, во время выполнения боевого задания в Донецкой области, воин получил тяжелое ранение. В течение недель врачи боролись за его жизнь, однако спасти защитника не удалось.

Искренне соболезнуем родным, друзьям, собратьям и всем, кто знал Юрия. В эти скорбные минуты разделяем с вами боль утраты. Вечная память и слава Герою. Пусть Господь примет его душу в Царство Небесное,

– говорится в сообщении городского совета.

Обратите внимание! О времени встречи и чин захоронения Бурштынский городской совет сообщит дополнительно.

Напомним, что 25 июля во Львове попрощались с Героем Украины Виталием Карвацким, который погиб 11 июня на Харьковском направлении. Защитника похоронили на поле почетных захоронений новейших Героев новейших Героев Лычаковского кладбища.