Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Защитника похоронили на поле почетных захоронений новейших Героев Лычаковского кладбища.
Смотрите также В Киеве состоится прощание с Викторией Рощиной: когда и где похоронят журналистку
Что известно о Виталии Карвацком?
Виталий Карвацкий родился в Днепре, а образование получил на историческом факультете Львовского университета имени Ивана Франко. Он добровольно присоединился к армии в начале полномасштабного вторжения.
Боец защищал страну на Донецком, Луганском и Южно-Слобожанском направлениях в рядах 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Впоследствии присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ.
Львов попрощался с "Туристом": смотрите фото
С апреля 2024 года Виталий продолжил службу как оператор ударных FPV-дронов на Харьковском направлении. Лично уничтожил более 600 вражеских пехотинцев, десятки единиц бронетехники, в частности танки, БМП и БТР, а также многочисленные блиндажи и укрепленные огневые точки врага.
Напомним, 19 июля Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Виталию Карвацкому звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.
К слову, 25 июля во Львове также провели в последний путь 43-летнего Виталия Харпака, 42-летнего Владимира Думу и 12 военных, погибших в плену.