Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET. Защитника похоронили на поле почетных захоронений новейших Героев Лычаковского кладбища.

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Что известно о Виталии Карвацком?

Виталий Карвацкий родился в Днепре, а образование получил на историческом факультете Львовского университета имени Ивана Франко. Он добровольно присоединился к армии в начале полномасштабного вторжения.

Боец защищал страну на Донецком, Луганском и Южно-Слобожанском направлениях в рядах 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Впоследствии присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск ВСУ.

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С апреля 2024 года Виталий продолжил службу как оператор ударных FPV-дронов на Харьковском направлении. Лично уничтожил более 600 вражеских пехотинцев, десятки единиц бронетехники, в частности танки, БМП и БТР, а также многочисленные блиндажи и укрепленные огневые точки врага.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Виталию Карвацкому звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

К слову, 25 июля во Львове также провели в последний путь 43-летнего Виталия Харпака, 42-летнего Владимира Думу и 12 военных, погибших в плену.