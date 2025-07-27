Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET. Захисника поховали на полі почесних поховань новітніх Героїв Личаківського цвинтаря.

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Що відомо про Віталія Карвацького?

Віталій Карвацький народився у Дніпрі, а освіту здобув на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. Він добровільно долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення.

Боєць захищав країну на Донецькому, Луганському та Південно-Слобожанському напрямках у лавах 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Згодом долучився до 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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З квітня 2024 року Віталій продовжив службу як оператор ударних FPV-дронів на Харківському напрямку. Особисто знищив понад 600 ворожих піхотинців, десятки одиниць бронетехніки, зокрема танки, БМП та БТР, а також численні бліндажі й укріплені вогневі точки ворога.

Нагадаємо, 19 липня Володимир Зеленський підписав указ про надання Віталію Карвацькому звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно.

До слова, 25 липня у Львові також провели в останню путь 43-річного Віталія Харпака, 42-річного Володимира Думу та 12 військових, що загинули в полоні.