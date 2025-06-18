Співчуття вже висловили у його рідному університеті імені Івана Франка у Львові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на партнерку Карвацького та співорганізаторку фестивалю "Молодвіж" Софію Олійник.

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Що відомо про Віталія Карвацького

Віталій "Турист" Карвацький загинув 11 червня на Харківському напрямку.

Я не розумію, як ці два слова взагалі можуть бути поруч. Він мав жити, я більше не знаю, що сказати. Не хочу в це вірити,

– написала вона у соцмережах.

Вона зазначила, що інформацію про прощання з Віталієм вона повідомить пізніше.

У 2021 році Віталій завершив навчання на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У виші висловили щирі співчуття родині, побратимам і всій спільноті, яка знала Віталія.

"Академічна спільнота університету глибоко сумує у зв’язку з непоправною втратою", – наголосили в університеті.

Карвацький долучився до лав Збройних сил у перші тижні повномасштабного вторгнення, ще будучи студентом-магістрантом. Спершу служив у 125-й бригаді тероборони, про що розповідав в інтерв'ю "Бабелю". У 2023 році саме він оприлюднив у соцмережах відео, де командир його батальйону підірвав гранатою автівку, яку привезли волонтери.

Цей інцидент набув розголосу, і було відкрито службове розслідування. Адвокатська компанія ветерана Масі Найєма запропонувала Віталію юридичний супровід – у справі він проходив як свідок.

Згодом Карвацький вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Останнім часом займався роботою з FPV-дронами, про що розповідав у проєкті "Двіж".