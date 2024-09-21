После обмена пленными в сентябре 2024 года Гульчук вернулся домой, но его физическое и эмоциональное состояние остается критическим. Об этом рассказала его мать Милана Компаниец в комментарии "Медийной инициативе".

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Что известно о возвращенном из плена матросе

Юрий Гульчук - матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты. До этого он учился на факультете китайской филологии, но на втором курсе, осенью 2021 года, решил присоединиться к армии. Его мечтой было служить в Николаеве возле моря, поэтому ему очень все нравилось.

Армия – это лучшее, что случилось в моей жизни,

– заявлял матрос.

Через несколько месяцев началась полномасштабная война, которая в корне изменила все. После полугода службы Юрий оказался в самом центре боевых действий. 12 апреля 2022 года российские оккупанты захватили его в плен на заводе Ильича в Мариуполе. Тогда ему было всего 20 лет.

Для Миланы Компаниец, мамы Юрия, это стало настоящей трагедией, поскольку сначала она вообще не знала, жив ли ее сын. В январе 2024 года во время обмена пленными освободили украинских воинов, которые были вместе с Юрием в одной камере, и мать получила хоть какую-то информацию о сыне, но она не уверена, что хотела бы это знать.

Как Юрия изменил российский плен

Дело в том, что Юрия жестоко пытал охранник, которого они называли "Доктор Зло". Российские военные били украинского пленного электродубцом, поскольку он не реагировал на пытки, что вызвало недовольство мучителя, и тот применял еще больше насилия.

То, что он теперь не разговаривает, уже не самозащита. Ребята пытались с ним поговорить, но он и слова не мог выговорить. Я не знаю, или нарушен у него речевой центр, или что-то с мышцами рта или горла,

– рассказала мать пленного украинца.

14 сентября 2024 года Юрия Гульчука обменяли, но его состояние оставалось тяжелым.

Юрий Гульчук после плена потерял дар речи и лишился эмоций: смотрите видео

На видео, опубликованном в сети, видно, что на его лице нет никаких эмоций, и он молчит, пока мать его обнимает и радуется, что после двух с половиной лет сын наконец дома.