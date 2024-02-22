Новым представителем Украины в Азербайджане стал Юрий Гусев. Ранее он был руководителем Укроборонпрома.

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Гусев стал новым послом Украины в Азербайджане

Владимир Зеленский 22 февраля издал указ, в котором назначил Юрия Гусева на новую должность.

Назначить Гусева Юрия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике,

– говорится в документе.

Эту должность Гусев занял на замену Владислава Каневского, который работал послом с февраля 2019 года. Его в этот же день Зеленский уволил с должности посла Украины в Азербайджане соответствующим указом.

Что известно о новом после Украины в Азербайджане

Юрий Вениаминович Гусев, политик и бывший генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром", занимал различные ключевые должности в государственных органах с 2009 по 2016 год.

Он был руководителем группы советников министра экономики и министра финансов, директором департамента национальных проектов.

Кроме того, с 2014 по 2016 Гусев был заместителем главы Министерства обороны Украины.

Гусев также занимал должность председателя Херсонской областной государственной администрации с 13 июля 2019 года по 3 декабря 2020 года.

До своего назначения на должность посла он был генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром" с 3 декабря 2020 года до 27 июня 2023 года. В конце концов Владимир Зеленский уволил Гусева с этой должности, согласно его поданному заявлению.

Зеленский дал новый пост Эмине Джапаровой

В этот же день Владимир Зеленский своим указом дал новый пост первому заместителю министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. С 22 февраля она стала Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Стоит отметить, что именно в Вене расположены некоторые ключевые здания ООН. Именно столица Австрии является третьей штаб-квартирой ООН после Нью-Йорка и Женевы.

В частности, в Вене, в районе под названием Венский международный центр или "город ООН", расположены штаб-квартиры таких международных организаций, как: МАГАТЭ, Комиссия ООН по правам международной торговли, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Управление ООН по наркотикам и преступности, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управление по вопросам космического пространства ООН, а также Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.