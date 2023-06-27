Документ опубликован на сайте Президента 27 июня. В нем говорится о том, что Юрия Гусева увольняют с должности "согласно поданному заявлению".

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Работал в Укроборонпроме с 2020 года

Заметим, что Юрий Гусев был назначен гендиректором Укроборонпрома 3 декабря 2020 года. Соответствующий указ издавал президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил и доверил мне реформу Укроборонпрома. 4 мая Правительство создало Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", а затем шаг к превращению Государственного концерна Укроборонпром в современную высокотехнологичную оборонную компанию сделан,

– отметил Гусев.

Он также отметил, что команду на пути не остановила большая война, развязанная Россией. И что им удалось сделать то, что запланировали.

Добавим, что Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины в 2014 – 2016 годах. А с июля 2019 года был главой Херсонской ОГА.

Министр стратегической промышленности Александр Камышин прокомментировал увольнение Гусева. По его словам, критически важна для нашей армии "непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны". Он поблагодарил "железных людей концерна", которые работали и продолжают работать над приближением победы Украины.

Кто может заменить Гусева