Документ опубликован на сайте Президента 27 июня. В нем говорится о том, что Юрия Гусева увольняют с должности "согласно поданному заявлению".
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Работал в Укроборонпроме с 2020 года
Заметим, что Юрий Гусев был назначен гендиректором Укроборонпрома 3 декабря 2020 года. Соответствующий указ издавал президент Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил и доверил мне реформу Укроборонпрома. 4 мая Правительство создало Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", а затем шаг к превращению Государственного концерна Укроборонпром в современную высокотехнологичную оборонную компанию сделан,
– отметил Гусев.
Он также отметил, что команду на пути не остановила большая война, развязанная Россией. И что им удалось сделать то, что запланировали.
Добавим, что Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины в 2014 – 2016 годах. А с июля 2019 года был главой Херсонской ОГА.
Министр стратегической промышленности Александр Камышин прокомментировал увольнение Гусева. По его словам, критически важна для нашей армии "непрерывная и стабильная работа крупнейшего оборонного производства страны". Он поблагодарил "железных людей концерна", которые работали и продолжают работать над приближением победы Украины.
Кто может заменить Гусева
- По данным СМИ, еще 24 июня правительство утвердило кандидатуру нового гендиректора Укроборонпрома. Им может стать руководитель харьковского Завода имени Малышева Герман Сметанин.
- Собственно, решение должно вступить в силу 28 июня. То есть на следующий день после публикации указа об увольнении Гусева.
- Журналисты уже рассказали, какие задачи Зеленский поставил перед Сметаниным. Основных три: наращивание производства всего вооружения, устранение коррупции внутри отрасли, а также доведение до конца реформы оборонки.
- Также перед ним предстанет еще один вызов. Речь идет о сокращение расходов на содержание концерна. В настоящее время он обходится в 450 миллионов гривен в год. СМИ пишут, что может быть сокращение расходов, а также штата руководящей структуры хотя бы на 20 процентов.