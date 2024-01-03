Юрий Юрачковский был чемпионом и обладателем кубка Украины по бриджу. В 2003 году занял второе место на чемпионате Нью-Йорка.
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Смерть правнука Франко
В Киеве 3 января умер правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Он родился 25 июня 1951 года. Его родители – третья внучка Ивана Франко Зеновия-Ростислава Франко и физик Павел Юрачковский.
С грустью извещаем, что вчера ушел в засветы сын Зеновии-Ростиславы Франко, правнук Ивана Франко Юрий Юрачковский. Команда "Дома Франко" выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Скучаем вместе с вами,
– говорится в сообщении музея "Дом Франко".
Юрий Юрачковский умер 3 января 2023 года / фото музея "Дом Франко"
Известно, что в 1973 году мужчина окончил Киевский университет имени Шевченко, а чуть позже аспирантуру при этом университете. Сначала работал старшим инженером Института геронтологии, а затем старшим научным работником Института кибернетики АН Украины. В 2001 году Юрий Юрачковский в статусе выдающегося ученого уехал в США, где проработал десять лет.
Сын Юрия Юрковского, Даниил, сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных Сил Украины.
Трагические потери Украины
- В результате массированной российской атаки на Киев 2 января погибла преподавательница НаУКМА Людмила Шевцова. С 2014 года она работала на кафедре экологии факультета естественных наук. Женщине через месяц должно было исполниться 85 лет.
- на войне погиб выпускник украинской киношколы Николай Алексик. На момент трагедии ему было 29 лет. Молодой человек участвовал в военных операциях на южном и восточном направлениях.
- Во время выполнения боевого задания на фронте погиб защитник из Волыни Иван Козярчук. Его жизнь оборвалась вблизи села Ивановское Бахмутского района Донецкой области 27 декабря 2023 года.