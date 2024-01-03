Юрій Юрачківський був чемпіоном і володарем кубка України з бриджу. У він 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка.

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Смерть правнука Франка

У Києві 3 січня помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Він народився 25 червня 1951 року. Батьки чоловіка – третя внучка Івана Франка Зеновія-Ростислава Франко й фізик Павло Юрачківський.

З сумом сповіщаємо, що вчора пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда "Дому Франка" висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами,

– мовиться у повідомленні музею "Дім Франка".

Юрій Юрачківський помер 3 січня 2023 року / фото музею "Дім Франка"

Відомо, що у 1973 році чоловік закінчив Київський університет імені Шевченка, а трохи пізніше аспірантуру при цьому університеті. Спочатку працював старшим інженером Інституту геронтології, а потім старшим науковим працівником Інституту кібернетики АН України. У 2001 році Юрій Юрачківський у статусі видатного вченого поїхав до США, де пропрацював десять років.

Варто зазначити! Чоловік стояв біля витоків спортивного бриджу в Україні – він був чемпіоном і володарем кубка України з цієї гри. Окрім цього він був капітаном національної збірної, очолював Київську федерацію спортивного бриджу, був віцепрезидентом української федерації.

Син Юрія Юрківського, Данило, зараз захищає Україну у лавах Збройних Сил України.

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