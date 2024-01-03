Юрій Юрачківський був чемпіоном і володарем кубка України з бриджу. У він 2003 року посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка.
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Смерть правнука Франка
У Києві 3 січня помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Він народився 25 червня 1951 року. Батьки чоловіка – третя внучка Івана Франка Зеновія-Ростислава Франко й фізик Павло Юрачківський.
З сумом сповіщаємо, що вчора пішов у засвіти син Зеновії-Ростислави Франко, правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Команда "Дому Франка" висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного. Сумуємо разом з вами,
– мовиться у повідомленні музею "Дім Франка".
Юрій Юрачківський помер 3 січня 2023 року / фото музею "Дім Франка"
Відомо, що у 1973 році чоловік закінчив Київський університет імені Шевченка, а трохи пізніше аспірантуру при цьому університеті. Спочатку працював старшим інженером Інституту геронтології, а потім старшим науковим працівником Інституту кібернетики АН України. У 2001 році Юрій Юрачківський у статусі видатного вченого поїхав до США, де пропрацював десять років.
Син Юрія Юрківського, Данило, зараз захищає Україну у лавах Збройних Сил України.
Трагічні втрати України
- Внаслідок масованої російської атаки на Київ 2 січня загинула викладачка НаУКМА Людмила Шевцова. Від 2014 року вона працювала на кафедрі екології факультету природничих наук. Жінці за місяць мало виповнитися 85 років.
- На війні загинув випускник української кіношколи Микола Алексик. На момент трагедії йому було 29 років. Хлопець брав участь у військових операціях на південному та східному напрямках.
- Під час виконання бойового завдання на фронті загинув захисник з Волині Іван Козярчук. Його життя обірвалося поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області 27 грудня 2023 року.