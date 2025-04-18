Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Национальной полиции Украины Юлии Гирдвилис в эфире национального марафона.

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Что говорят в полиции об установлении личности нападавшего на Макарова

Юлия Гирдвилис отметила, что продолжаются оперативные мероприятия с целью установления и задержания нападавшего на журналиста Юрия Макарова.

У нас есть определенные наработки и по результатам мы будем обязательно информировать общественность относительно дальнейшего расследования, когда будут известны детали,

– сказала пресс-секретарь Нацполиции.

Правоохранитель напомнила, что инцидент с нападением на Юрия Макарова произошел вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов в Соломенском районе Киева. По предварительной информации, неизвестный неожиданно ударил ножом пострадавшему украинскому журналисту.

"В настоящее время его состояние удовлетворительное, он находится в больнице. Расследуется уголовное производство по статье 121 – это умышленное тяжкое телесное повреждение. Продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз", – отметила пресс-секретарь.

По данным Гирдвилис, следствие рассматривает несколько версий совершения этого преступления. Среди них есть и версия о личных конфликтах, и версия о нападении, связанный с профессиональной деятельностью Макарова.

Основной версией является наличие российского следа в этом нападении.

К слову, сам Юрий Макаров также рассказал, что предполагает, что к его нападению может быть причастна Россия. Ведь он находился в так называемом "расстрельном списке" вместе с другими известными журналистами.