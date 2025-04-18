Макаров известен как автор десятков культурных и публицистических проектов и интеллектуал, который годами формировал общественное мнение. Все, что известно о журналисте – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ударили ножом в руку и туловище: в МВД рассказали версии и детали нападения на Макарова

В каких условиях рос Макаров

Юрий Макаров происходит из семьи со сложными корнями: со стороны отца – петербургская интеллигенция и имения в Ярославской губернии, со стороны матери – запорожский род.

Макаров вспоминает, как в 1960 – 70-х годах в Киеве украинский язык в школе часто считался необязательным – родители могли легко освободить ребенка от его изучения. Однако сам он учился на украинском и до сих пор благодарен учительницам, которые привили "нежное внимание к украинскому".

Хотя его дед считал семью русской, отказа от украинского не было. Определенную роль, считает Макаров, могли сыграть и дедовы воспоминания из детства, связанные с Запорожьем.

Раньше дед воспитывал детей как "русских". Но сегодня в быту Макаров не оставил места русскому – хотя признает, что это было частью его формирования до 22 лет. Дома он больше не слушает Чайковского, хотя долго не мог отказаться от концертов Рахманинова.

К литературе отношение тоже изменилось. Раньше он часами мог цитировать Гумилева и воспринимал Пастернака почти с религиозным трепетом, но сейчас все это кажется ему "помороченным и ненастоящим".

Как Макаров начал работать в медиа

Большинство украинцев знают Юрия Макарова как телеведущего – одного из символов "раннего" телеканала 1+1. В 1990-х он вел программы "Завтрак с 1+1", "Спецпроект Юрия Макарова", "Документ", а в 1998 году стал главным редактором телекомпании.

В 2007 году возглавил журнал "Український тиждень", который намеревался стать украинским вариантом The Economist и выходил исключительно на украинском языке – что в то время было скорее исключением. После ухода с должности шеф-редактора в 2009 Макаров остался постоянным колумнистом издания.

С 2015 года вел ток-шоу "Война и мир" вместе с Евгением Степаненко на "UA:Перший" и "Украинском радио. Культура". В 2016 – 2017 был директором ТО документальных фильмов НТКУ, в 2017 – 2020 – членом Правления НОТУ.

Сейчас Юрий Макаров – исполнительный продюсер Общественного вещания.

Как Макаров присоединился к Общественному вещанию

В 2017-м появляется Общественное вещание – масштабная реформа украинских медиа, где Макаров является одним из тех, кто начинал ее воплощать. Тогдашний председатель правления Общественного Зураб Аласания объясняет свой выбор так: "Приглашая его, я хотел, чтобы даже в самые бурные времена в нашей компании были ориентиры – спокойные величественные патриархи с непоколебимой репутацией, к которым можно было бы обратиться не за управленческим советом, а по этическим соображениям".

Аласания рассказал, что все началось со случайной встречи в одном из заведений Киева, где он увидел Анатолия Борсюка – бывшего напарника Макарова. А вскоре Дарья Юровская, тогдашняя генпродюсер "Первого", спросила, не хотят ли они пригласить на канал самого Юрия Макарова. Аласания рассказывал что до сих пор не понимает как Макаров согласился на его предложение.

Что известно о нападении на Макарова

Вечером 16 апреля в Киеве на Макарова совершено нападение – неизвестный нанес журналисту ножевое ранение. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. По состоянию на утро 17 апреля его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел в Соломенском районе вблизи одного из жилых комплексов. По предварительной информации, злоумышленник неожиданно ранил прохожего ножом и скрылся.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, нападение произошло в 22:44. Юрий Макаров получил два ранения – в руку и туловище. Несмотря на травмы, он сам вызвал полицию и получил первую помощь от патрульного.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях. Правоохранители принимают меры для задержания злоумышленника.

Макаров уже дал показания полиции. Клименко призвал граждан, которые имеют любую информацию о преступлении, обращаться по телефону 067 406 27 88 или на линию 102.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", – подчеркнул Клименко.

Какая может быть причина покушения

Клименко сообщил, что следствие сейчас рассматривает несколько основных версий нападения на Макарова.

Среди них:

бытовая;

версия о работе спецслужб страны-агрессора.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга также озвучил одну из версий: нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью, в частности с его работой над освещением войны России против Украины.

Мне докладывал министр внутренних дел Игорь Клименко о нападении на журналиста Юрия Макарова. Слава богу, господин Макаров остался жив. Нож (которым нападавший нанес удар - 24 Канал) остался на месте преступления. Работают следственные группы. Одна из версий, что это произошло из-за его профессиональной деятельности, освещение российской войны против Украины,

– заявил украинский лидер.

Что рассказал Макаров после нападения

В разговоре с журналисткой ТСН Макаров рассказал, что после нападения не испытывает страха, а скорее злость на нападавших, которые "отвлекают" от важных дел.

Вечером, когда произошло нападение, Макаров работал над журналистским материалом, а потом решил немного пройтись возле дома. Возвращаясь домой, Юрий услышал за спиной подозрительный шорох. Оглянувшись, он увидел в руках незнакомца нож.

"Произошло уже очень непонятно. Этот парень непонятно откуда взялся. Я его заметил только тогда, когда он меня пырнул "кинжалом", – поделился Макаров.

Журналисту удалось выбить нож из рук нападающего, однако тот успел нанести еще один удар.

Когда я увидел клинок, у меня сработал рефлекс, которому меня учили еще 50 лет назад. Я инстинктивно отбил этот нож и "засветил" (ударил - 24 Канал) этому парню в голову. Затем ударил меня во второй раз,

– рассказал журналист.

После этого злоумышленник бросил нож и убежал. Его лицо Макаров запомнить не смог.

Журналист озвучил две основные версии, которые, по его мнению, могли стать причиной нападения:

обычное хулиганство с целью ограбления;

российская "спецоперация" для дестабилизации общества.

Сам Юрий больше склоняется ко второй версии, считая, что эта атака была для демотивации общества.

"Я уже был в "расстрельном списке", в котором было 20 человек. И это не шутки. В таком случае это одна из спецопераций России для снижения нашего боевого духа", – подчеркнул он.

Состояние Макарова остается стабильным. Медики настроены оптимистично и предполагают, что уже через несколько дней журналиста могут выписать из больницы.