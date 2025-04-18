Макаров знаний як автор десятків культурних і публіцистичних проєктів та інтелектуал, який роками формував суспільну думку. Усе, що відомо про журналіста – розповідає 24 Канал.

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В яких умовах зростав Макаров

Юрій Макаров походить із родини зі складним корінням: з боку батька – петербурзька інтелігенція та маєтки в Ярославській губернії, з боку матері – запорізький рід.

Макаров згадує, як у 1960 – 70-х роках у Києві українська мова в школі часто вважалась необов’язковою – батьки могли легко звільнити дитину від її вивчення. Проте сам він навчався українською і досі вдячний учителькам, які прищепили "ніжну увагу до української".

Хоча його дід вважав родину російською, відмови від української не було. Певну роль, вважає Макаров, могли зіграти і дідові спогади з дитинства, пов’язані із Запоріжжям.

Раніше дід виховував дітей як "русских". Але сьогодні в побуті Макаров не залишив місця російському – хоча визнає, що це було частиною його формування до 22 років. Удома він більше не слухає Чайковського, хоча довго не міг відмовитися від концертів Рахманінова.

До літератури ставлення теж змінилося. Раніше він годинами міг цитувати Гумільова і сприймав Пастернака майже з релігійним трепетом, але нині все це здається йому "помороченим та несправжнім".

Як Макаров почав працювати в медіа

Більшість українців знають Юрія Макарова як телеведучого – одного з символів "раннього" телеканалу 1+1. У 1990-х він вів програми "Сніданок з 1+1", "Спецпроєкт Юрія Макарова", "Документ", а 1998 року став головним редактором телекомпанії.

У 2007 році очолив журнал "Український тиждень", який мав намір стати українським варіантом The Economist і виходив виключно українською мовою – що на той час було радше винятком. Після відходу з посади шеф-редактора у 2009 Макаров залишився постійним колумністом видання.

Із 2015 року вів ток-шоу "Війна і мир" разом із Євгеном Степаненком на "UA:Перший" та "Українському радіо. Культура". У 2016 – 2017 був директором ТО документальних фільмів НТКУ, у 2017 – 2020 – членом Правління НСТУ.

Нині Юрій Макаров – виконавчий продюсер Суспільного мовлення.

Як Макаров долучився до Суспільного мовлення

У 2017-му з’являється Суспільне мовлення – масштабна реформа українських медіа, де Макаров є одним із тих, хто починав її втілювати. Тодішній голова правління Суспільного Зураб Аласанія пояснює свій вибір так: "Запрошуючи його, я хотів, щоб навіть у найбільш буремні часи в нашій компанії були орієнтири – спокійні величні патріархи з непохитною репутацією, до яких можна було би звернутися не по управлінську пораду, а з етичних міркувань".

Аласанія розповів, що усе почалося з випадкової зустрічі у одному з закладів Києва, де він побачив Анатолія Борсюка – колишнього напарника Макарова. А невдовзі Дарія Юровська, тодішня генпродюсерка "Першого", запитала, чи не хочуть вони запросити на канал самого Юрія Макарова. Аласанія розповідав що і досі не розуміє як Макаров погодився на його пропозицію.

Що відомо про Напад на Макарова

Увечері 16 квітня в Києві на Макарова скоєно напад – невідомий завдав журналісту ножового поранення. Постраждалого у важкому стані доправили до лікарні. Станом на ранок 17 квітня його життю нічого не загрожує.

Інцидент стався у Солом’янському районі поблизу одного з житлових комплексів. За попередньою інформацією, зловмисник несподівано поранив перехожого ножем і зник.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, напад стався о 22:44. Юрій Макаров отримав два поранення – в руку та тулуб. Попри травми, він сам викликав поліцію й отримав першу допомогу від патрульного.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисні тяжкі тілесні ушкодження. Правоохоронці вживають заходів для затримання зловмисника.

Макаров уже дав свідчення поліції. Клименко закликав громадян, які мають будь-яку інформацію про злочин, звертатися за телефоном 067 406 27 88 або на лінію 102.

"Особисто контролюю процес розкриття і розслідування цього зухвалого злочину", – наголосив Клименко.

Яка може бути причина замаху

Клименко повідомив, що слідство наразі розглядає кілька основних версій нападу на Макарова.

Серед них:

побутова;

версія про роботу спецслужб країни-агресорки.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу також озвучив одну з версій: напад міг бути пов’язаний із професійною діяльністю, зокрема з його роботою над висвітлення війни Росії проти України.

Мені доповідав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко щодо нападу на журналіста Юрія Макарова. Слава богу, пан Макаров залишився живий. Ніж (яким нападник завдав удару — 24 Канал) залишився на місці злочину. Працюють слідчі групи. Одна з версій, що це сталося через його професійну діяльність, висвітлення російської війни проти України,

– заявив український лідер.

Що розповів Макаров після нападу

У розмові з журналісткою ТСН Макаров розповів, що після нападу не відчуває страху, а радше злість на нападників, які "відволікають" від важливих справ.

Увечері, коли стався напад, Макаров працював над журналістським матеріалом, а потім вирішив трохи пройтися біля дому. Повертаючись додому, Юрій почув за спиною підозрілий шурхіт. Озирнувшись, він побачив у руках незнайомця ніж.

"Сталося вже дуже незрозуміло. Цей хлопець незрозуміло звідки взявся. Я його помітив лише тоді, коли він мене штрикнув "кинжалом", – поділився Макаров.

Журналістові вдалося вибити ніж із рук нападника, однак той встиг завдати ще одного удару.

Коли я побачив клинок, у мене спрацював рефлекс, якого мене навчали ще 50 років тому. Я інстинктивно відбив цей ніж і "засвітив" (ударив - 24 Канал) цьому хлопцеві в голову. Потім ударив мене вдруге,

– розповів журналіст.

Після цього зловмисник кинув ніж і втік. Його обличчя Макаров запам’ятати не зміг.

Журналіст озвучив дві основні версії, які, на його думку, могли стати причиною нападу:

звичайне хуліганство з метою пограбування;

російська "спецоперація" для дестабілізації суспільства.

Сам Юрій більше схиляється до другої версії, вважаючи, що ця атака була для демотивації суспільства.

"Я вже був у "розстрільному списку", в якому було 20 людей. І це не жарти. В такому разі це одна зі спецоперацій Росії для зниження нашого бойового духу", – наголосив він.

Стан Макарова залишається стабільним. Медики налаштовані оптимістично й припускають, що вже за кілька днів журналіста можуть виписати з лікарні.