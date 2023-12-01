В Украине назначен новый глава Госспецсвязи. Соответствующее решение 1 декабря принял Кабмин.

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Военный, у которого есть награды

Юрий Мироненко до полномасштабного вторжения работал гендиректором ООО "Даймонд Сфир Груп", которое работает в сфере ИТ, логистики и строительства. Кроме того, мужчина возглавлял Правление Института общественно-экономических исследований (ИОЭИ). Это неправительственная организация, занимающееся реформами в Украине.

Во время войны Юрий был командиром ударной роты БПЛА на Запорожском направлении. За службу он получил "Серебряный крест".

Справка: "Серебряный крест" – награда Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Награждаются офицеры ВСУ за личный вклад в дело развития Вооруженных сил Украины, успешное выполнение боевых задач во время проведения объединенных, антитеррористических операций.

Мироненко уже заявил, что в ближайшее время представит план развития Госспецсвязи, а также добавил, что не будет терпеть коррупцию.

Что произошло с бывшим главой Госспецсвязи

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, а также его заместитель Виктор Жора лишились своих должностей 20 ноября. В тот же день чиновники получили подозрение по факту присвоения бюджетных средств на сумму более 62 миллионов гривен.

На сегодня ВАКС уже избрал меры пресечения обоим чиновникам. Щиголя будут содержать под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 миллионов гривен. Жора может выйти из-под стражи за 10 миллионов гривен залога.

24 ноября стало известно, что экс-глава Госсспецвязи внес залог и вышел из СИЗО.

Также в ходе расследования оказалось, что у Щиголя есть криптокошелек, в котором он хранит почти 1,5 миллиона долларов. Это состояние арестовали.