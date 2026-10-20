Дональд Трамп подписал указ о введении 500-процентных пошлин в отношении России, однако в том же документе приостановил применение новых ограничений. Решение появилось всего за два дня до того, как санкции должны были вступить в силу, а их дальнейшее применение осталось в зависимости от американской администрации.

Политический обозреватель Юрий Рашкин в своем авторском обзоре на YouTube-канале "24 Канал" проанализировал содержание указа и объяснил, почему считает его выгодным для Кремля. Он также рассказал об огромных предвыборных расходах республиканцев, которые не помогают им преодолеть падение поддержки, и о борьбе за влияние в окружении Трампа.

500% пошлин остались на бумаге

Новый указ Дональда Трампа состоит из семи разделов и содержит положения об ужесточении торговых ограничений в отношении России. Во втором разделе предусмотрены пошлины в размере 500% на российские товары, а также 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа и пяти крупнейших участников схем обхода санкций.

Однако чтобы понять, как будет работать этот механизм, нужно обратить внимание на другие положения документа. Уже в четвертом разделе содержится решение, которое фактически приостанавливает применение только что введенных пошлин.

Вот тот же документ, всего через несколько страниц. Раздел четвертый: "Настоящим я отменяю применение любых пошлин". Ввел и отменил в одном документе, одной подписью, одной ручкой. Даже чернила не успели высохнуть,

– рассказал Рашкин.

Благодаря такой формулировке Белый дом может заявлять о чрезвычайно жестких санкциях против России, однако фактически новые пошлины не вступают в силу. Представители администрации получают возможность ссылаться на их введение, не объясняя, почему в том же указе предусмотрена приостановка ограничений.

В политическом смысле это позволяет создать впечатление решимости в отношении Кремля. Ведь для публичного заявления достаточно назвать размер пошлин, тогда как их практические последствия зависят от того, начнут ли эти ограничения применять.

Я уже видел такой случай. Контора "Рога и копыта": вывеска есть, печать есть, бумаги подписываются, а работы нет. Зачем все это? Чтобы завтра кто-то из людей Трампа вышел на Fox News и сказал: "Президент ввел пошлины в 500%, самые жесткие в истории". И формально это будет правдой. На бумаге ведь ввел,

– иронично заметил обозреватель.

Другой важный вопрос касается срока приостановки санкций. В четвертой главе, пункте D, не установлена конкретная дата, когда пошлины должны вступить в силу. Дальнейшее решение будет зависеть от того, сочтут ли президент или госсекретарь необходимым возобновить их применение.

Первоначальная задумка санкционного механизма, как пояснил обозреватель, заключалась в том, чтобы экономическое давление на Россию не зависело от политических настроений в Белом доме. Ограничения должны были действовать по установленным правилам, а не меняться после очередных переговоров американского президента с Кремлем.

Теперь администрация получает возможность самостоятельно определять, когда санкции применять, а когда оставлять без практических последствий. При этом указ не устанавливает срок, по истечении которого приостановленные меры автоматически возобновляются.

Отмена действует до тех пор, пока президент или госсекретарь не решат, что необходимы дальнейшие действия. То есть когда захочется. А когда это произойдет? Возможно, никогда. Санкции снова зависят от настроения одного человека и от того, кто ему последним позвонил,

– подчеркнул Рашкин.

Показательным является и время подписания документа. Новые торговые ограничения в отношении крупнейших покупателей российской нефти должны были вступить в силу 18 октября. Однако Трамп подписал указ 16 октября, за двое суток до запланированного начала их применения.

Документ появился в пятницу примерно в десять вечера. Рашкин обратил внимание, что после длительных заявлений о предстоящих жестких мерах администрация приостановила их еще до того, как они могли создать дополнительные трудности для России.

Не менее важные положения содержатся в пятом разделе указа. Там президент передает госсекретарю полномочия принимать отдельные решения о применении санкций, что само по себе является обычной административной процедурой.

Однако пункт B, по мнению обозревателя, предусматривает распространение соответствующих полномочий также на будущие законы аналогичного содержания. Это означало бы, что механизм приостановки санкций может применяться не только к уже принятым ограничениям, но и к новым инициативам Конгресса.

Конгресс еще ничего не принял, никто еще ничего не подписал, а возможность отключить санкции уже предусмотрели заранее. Если завтра в Конгрессе скажут: "Давайте примем новый, еще более жесткий закон", ответ уже готов: "Принимайте, мы его отключим". Даже президента беспокоить не придется,

– пояснил Рашкин.

В то же время указ не отменяет всех предыдущих американских санкций против России. В четвертой главе, пункте B, прямо указано, что ранее введенные ограничения остаются в силе.

Однако новые меры разрабатывались именно из-за недостаточной эффективности старых санкций. Россия уже научилась обходить часть ограничений с помощью теневого танкерного флота, посредников и банков в третьих странах, через которые продолжает проводить торговые операции.

Ужесточение санкций должно было затруднить использование таких схем, а соответствующий закон, как отметил Рашкин, поддерживали представители обеих американских партий. Приостановка новых мер оставляет Кремлю возможность и в дальнейшем пользоваться механизмами обхода предыдущих ограничений.

Обозреватель считает последствия указа гораздо более широкими, чем обычное смягчение торговой политики. По его мнению, возможность администрации не применять принятые Конгрессом меры ослабляет влияние американских законодателей на санкционное давление против России.

Кремль выигрывает от уступок в санкционной сфере

Отказ от применения новых санкций требует объяснения с точки зрения национальных интересов Соединенных Штатов. Американское законодательство предусматривает письменное обоснование такого решения, которое администрация должна предоставить Конгрессу.

В подписанном указе Трамп отметил, что необходимые документы были направлены. Однако в самом тексте нет подробного объяснения, почему ослабление ограничений против России соответствует интересам американского государства. На это обратило внимание и издание The New York Times.

Главным публичным аргументом Белого дома остается необходимость снизить цены на топливо. Согласно данным, приведенным в обзоре, средняя стоимость бензина в США составляла 4 доллара 33 цента, а до выборов в Конгресс оставалось 17 дней.

Накануне голосования экономические проблемы стали особенно опасными для республиканцев. Трамп пытается связать подорожание энергоносителей с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, хотя ситуация на мировом рынке зависит и от других обстоятельств.

В частности, значительные трудности с поставками нефтепродуктов возникли из-за ситуации в Ормузском проливе. Этот морской маршрут имеет важное значение для экспорта энергоносителей из Персидского залива, а конфликт вокруг Ирана влияет на объемы доступного топлива.

Аналитик агентства Argus Media Сара Рафуль обратила внимание на недостаточные поставки дизельного топлива через пролив. Проблемы этого маршрута оказывают непосредственное влияние на мировой рынок, тогда как Трамп в своих заявлениях сосредотачивается на Украине.

А война в Иране – чья это война? Зеленского? Нет, это война Трампа. Когда Вашингтон говорит: "Дизельное топливо дорогое из-за Украины", получается, что топливо подорожало из-за моей войны, а отвечать за это должна Украина. Сам поджог, соседа обвинил, а тушить позвал того, кто подбрасывает спички,

– заявил обозреватель.

В то же время Украина предлагала Москве взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Киев был готов остановить атаки на российские НПЗ, если Россия прекратит обстреливать украинские энергетические объекты.

Такой формат предполагал обязательства для обеих сторон. Однако Путин, как рассказал Рашкин, отказался от предложенных условий, а российские войска продолжили атаки на Украину.

После этого Вашингтон разрешил России дополнительные операции с дизельным топливом и приостановил введение новых санкций. Обозреватель считает особенно показательной реакцию Трампа, который продолжал называть Зеленского сложным партнером для переговоров.

И что делает Америка после отказа Путина? Дает России лицензию на продажу дизельного топлива, затем ослабляет санкции, а в ту же ночь Россия запускает 320 "Шахедов". И после всего этого Трамп говорит, что с Зеленским трудно договариваться. Это не дипломатия, это добровольный стокгольмский синдром,

– подчеркнул Рашкин.

Владимир Зеленский ранее предупреждал, что Россия пытается устроить Украине масштабный блэкаут в преддверии зимы. Удары по энергетике грозят оставить людей без электроэнергии, воды и отопления, а восстановление поврежденной инфраструктуры требует значительного времени.

Американские санкционные решения обозреватель сравнил с другим, политическим блэкаутом. В отличие от Украины, где российские удары разрушают реальные энергетические объекты, в Вашингтоне речь идет об отказе от инструментов экономического давления на государство-агрессора.

Два блэкаута. Один в Украине – настоящий: без света, тепла, воды. Лифт, в котором на девятом этаже застряла бабушка. Второй – в Вашингтоне. Там выключили свет над Путиным, чтобы никто не видел, что он делает,

– сказал Рашкин.

В Кремле решение американской администрации восприняли положительно. Российский переговорщик по инвестициям Кирилл Дмитриев назвал его важным и историческим моментом.

В Украине реакция была противоположной. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко заявил, что ослабление ограничений помогает финансировать российскую военную машину.

Советник президента Владислав Власюк, который в течение нескольких месяцев работал с американскими законодателями над ужесточением санкций, также раскритиковал решение Вашингтона. Его комментарий состоял всего из четырех слов: "На неправильной стороне истории".

Сомнения относительно экономического эффекта высказал и консультант по санкционным вопросам Дэниел Тайенбаум, работающий с банками. Он отметил, что не уверен, что ослабление ограничений принесет американской экономике реальную пользу.

Для Рашкина такая разница между реакцией Кремля и оценками экономических экспертов стала еще одним аргументом против решения Трампа. Он считает, что российская сторона получила ослабление давления, тогда как выгода для американских потребителей остается непонятной.

Украине замедляют связь, Путину смягчают санкции. Украине становится тяжелее, России – легче. Это не ошибка и не хаос. Это уже определенное направление политики,

– выразил убеждение обозреватель.

Американским гражданам, которые не согласны с решением Белого дома, Рашкин предложил потребовать его публичного обоснования. В частности, они могут обращаться к сенаторам с просьбой обнародовать отчет, в котором администрация объясняет национальный интерес США в приостановке санкций.

Отдельно он подчеркнул важность участия в выборах 3 ноября и поддержки независимых СМИ, которые финансируются подписчиками и пожертвованиями читателей, а не большими политическими спонсорами.

Миллиардные расходы не спасают республиканцев

Накануне выборов в Конгресс американская Республиканская партия тратит огромные суммы на поддержку своих кандидатов. Однако дополнительные средства не приносят ожидаемого результата, а демократы продолжают лидировать в ряде важных гонок.

По данным, приведенным Axios и CNBC, с начала сентября по 14 октября республиканские политические группы направили на предвыборные кампании более 740 миллионов долларов. Илон Маск, который ранее обещал дистанцироваться от политической борьбы, с июля выделил на поддержку республиканцев еще 276 миллионов долларов.

Возвращение миллиардера к активному финансированию партии произошло после его публичного конфликта с Трампом. Тогда американский президент угрожал пересмотреть субсидии и государственные контракты компаний Маска, а в его окружении даже звучали предложения национализировать SpaceX.

Теперь отношения между ними заметно изменились. Маск получил от президента научную награду, а его компании заинтересованы в соглашении об использовании радиочастот, что требует согласования с федеральным регулятором.

Маск же обещал больше не вмешиваться в политику. Почему передумал? Возможно, вспомнил, как прошлым летом Трамп угрожал лишить его государственных контрактов и субсидий. Теперь он снова поддерживает республиканцев. На мой взгляд, это не просто пожертвования, а страховка для его бизнеса,

– предположил Рашкин.

Несмотря на значительное финансирование, предвыборная реклама не меняет общего положения республиканцев. В ряде ключевых гонок в Сенат демократы сохраняют преимущество, а партийные фонды вынуждены тратить все больше средств, чтобы поддерживать конкурентоспособность своих кандидатов.

Показательной стала ситуация в Техасе, где демократ Джеймс Толларико соревнуется с республиканцем Кеном Пекстоном. За две недели кампания Толларико потратила примерно 2,5 миллиона долларов на телевизионную рекламу в Далласе.

В то же время независимая политическая группа, поддерживающая Пекстона, направила на аналогичные цели почти 8 миллионов долларов. Однако втрое больший бюджет обеспечил ей лишь примерно на 70% больше рекламных показов.

Такая разница объясняется американскими правилами закупки политической рекламы. Непосредственно кандидаты во время избирательной кампании имеют право покупать телевизионный эфир по специальным минимальным тарифам, тогда как независимые политические комитеты платят по обычным коммерческим ценам.

Поэтому большие пожертвования миллиардеров не всегда обеспечивают пропорционально большее присутствие в телевизионном эфире. За те же деньги кампания самого кандидата может получить значительно больше рекламного времени, чем организация, поддерживающая его независимо от избирательного штаба.

В целом против Толларико, по приведенным данным, уже потратили около 113 миллионов долларов. Однако в опросе, на который сослался обозреватель, демократ продолжал опережать Пекстона с результатом 48% против 44%.

Республиканский социолог Нил Ньюхаус объяснил, почему даже такие большие суммы не гарантируют изменения настроений избирателей.

Деньги – это усилитель, а не волшебная палочка. Можно скупить весь телевизионный эфир, однако если настроения избирателей против тебя, реклама этого не изменит,

– процитировал Рашкин слова Ньюхауса.

Подобную закономерность обозреватель заметил и в ходе своей собственной политической карьеры. Он сам участвовал в выборах в городской и окружной советы, одерживал победы, но также проводил кампании, в которых терпел поражение.

При этом успешные выборы обходились ему почти без значительных финансовых затрат. Однако в проигрышных кампаниях денег было больше, однако они не помогли убедить избирателей.

Я сам побеждал на выборах в городской и окружной советы. И знаете, что интересно? Кампании, которые я выигрывал, почти ничего мне не стоили. А когда проигрывал, денег тратил больше. Тогда я понял: деньги не могут изменить политические настроения. Можно купить зонтик, но он не спасет от потопа. А у республиканцев сейчас зонтик за миллиард, когда вокруг уже потоп,

– рассказал Рашкин.

О проблемах Республиканской партии свидетельствует и изменение направлений финансирования. Весной один из главных фондов поддержки республиканских кандидатов в Сенат объявил о бюджете в 342 миллиона долларов, который планировалось направить на борьбу за новые места.

Тогда среди приоритетов не было Техаса, Канзаса и Небраски. Эти штаты считались достаточно надежными для республиканцев, ведь Дональд Трамп ранее побеждал там со значительным преимуществом.

Теперь в эти три штата уже направлено около 180 миллионов долларов. Республиканцы вынуждены тратить ресурсы не только на борьбу за дополнительные места, но и на удержание позиций в штатах, которые еще недавно не вызывали особого беспокойства.

В Северной Каролине одному из кандидатов сначала обещали примерно 71 миллион долларов поддержки. Однако после расходования 33 миллионов дальнейшее финансирование прекратили, переключив внимание на другие гонки.

Аналогичные решения принимаются и в отношении отдельных действующих представителей Республиканской партии в Палате представителей. Плохие результаты внутренних опросов заставляют политические фонды отказываться от финансирования кандидатов, победа которых считается все менее вероятной.

По оценке Рашкина, такое изменение приоритетов свидетельствует о серьезных предвыборных трудностях. Партия вынуждена сокращать поддержку части кандидатов, чтобы направить деньги туда, где еще надеется сохранить свои места в Конгрессе.

Борьба за посты в Белом доме

Ухудшение избирательных перспектив республиканцев ощущается и в администрации Дональда Трампа. The Washington Post пообщалась примерно с 20 сотрудниками, советниками и людьми из президентского окружения, которые рассказали о настроениях внутри Белого дома.

По их оценкам, часть команды уже ожидает потери республиканцами большинства в Палате представителей. Перспективы сохранения контроля над Сенатом остаются неопределенными, поскольку борьба за него может завершиться победой любой из двух партий.

Параллельно обостряется конкуренция за влияние в президентской администрации. Особое значение имеет должность главы аппарата Белого дома, которую сейчас занимает Сьюзи Уайлз.

В Белом доме уже многие убеждены, что Палату представителей республиканцы проиграют. А Сенат – это как подбросить монету. И пока корабль начинает крениться, внутри уже разгорается борьба за кресло главы администрации. Хотя Сьюзи Вайлз никуда уходить не собирается,

– рассказал Рашкин.

Среди возможных претендентов на ее должность называют влиятельного советника президента Стивена Миллера, чиновника в сфере жилищного финансирования Билла Полтея и главу Агентства по охране окружающей среды Ли Зельдина.

Ни один из них пока не получил нового назначения, а сама Вайлз не объявляла об отставке. Однако сообщения о возможных преемниках появляются еще до выборов, результаты которых могут существенно изменить политическое положение президента.

Особое внимание журналисты The Washington Post уделили Биллу Полтею. Он пытается донести свои идеи до Трампа с помощью больших плакатов, на которых размещает предложения, фотографии с политических митингов и портреты самого президента.

Такие материалы он приносит даже во время пребывания Трампа на поле для гольфа, в вертолете или самолете. По сообщению издания, плакатов стало настолько много, что они начали заполнять пространство президентской резиденции.

В то же время сам Трамп все чаще выражает недовольство работой своей команды. Он звонит друзьям, помощникам и сторонним советникам, жалуясь на недостаток информации и недостаточно активную публичную защиту его решений.

До выборов осталось 18 дней, а президент жалуется, что его недостаточно хвалят. Он привык, что за деньги можно получить многое, в том числе лояльность. Но вдруг оказалось, что есть вещь, которую невозможно купить, – настроения целой страны. И тогда он начинает искать виновных. Конечно, не себя,

– отметил Рашкин.

Недовольство президента может отразиться и на политтехнологах, отвечающих за республиканские кампании. Среди них Блэр и Лачивита, которые работают над избирательной стратегией команды Трампа.

Недавно они, по информации обозревателя, находились в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины, где консультировали местное пророссийское руководство. Такие контакты привлекают внимание из-за связей представителей американской политической среды с иностранными правительствами.

В частности, дочь Сьюзи Уайлз является партнером лоббистской компании, представляющей интересы руководства Республики Сербской. Эту деталь Рашкин привел наряду с сообщениями о внутренней конкуренции и недовольстве Трампа работой политических консультантов.

Отношения между президентом и его командой осложняются именно тогда, когда республиканские кандидаты все больше зависят от дорогостоящих рекламных кампаний, а партийные фонды меняют планы финансирования из-за неблагоприятных опросов. По сообщениям из президентского окружения, борьба за влияние уже разворачивается, хотя выборы в Конгресс еще не состоялись и никаких кадровых изменений в руководстве аппарата Белого дома не объявлялось.

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