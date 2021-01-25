И. о министра энергетики Украины Юрий Витренко, претендующий на должность первого вице-премьер-министра Украины, демонстрирует серьезные шаги по сближению с Российской Федерацией в энергетическом секторе и в целом – экономике Украины.

Об этом говорится в статье на сайте Власти.нет.

За время пребывания в статусе и. о. министра, Юрий Витренко отозвал концепцию развития угольной промышленности, которая была согласована всеми стейкхолдерами рынка, а также соответствует новейшим тенденциям законодательства Европейского союза и поддержана Европейским банком реконструкции и развития.

Юрий Витренко отозвал концепцию из-за того, что у него есть "собственное видение" развития угольной промышленности. Витренко выступил с инициативой о переподчинении крупных государственных предприятий Министерства энергетики Украины, что поставит их в зависимость от действий министра. В контроле над "Центрэнерго" более чем заинтересован олигарх Игорь Коломойский, который стремится контролировать всю энергосистему Украины.

Также Витренко успел заговорить о том, что можно закупать природный газ напрямую из России. Сообщается, что глава Офиса Президента Андрей Ермак может иметь личный коррупционный интерес в закупке природного газа из России. Юрий Витренко предложил закупать природный газ у "независимых российских компаний", но даже мысль о торговле с Россией – уже достаточно серьезный удар по украинской энергонезависимости, которую укрепляли не только предыдущие правительства после Революции Достоинства, но за нее отдавали жизни наши солдаты на передовой.