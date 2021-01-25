В.о міністра енергетики України Юрій Вітренко, який претендує на посаду Першого віцепрем'єр-міністра України, демонструє серйозні кроки зі зближення з Російською Федерацією в енергетичному секторі та в цілому – економіці України.

Про це мовиться у статті на сайті Власті.нет.

За час перебування у статусі в.о. міністра, Юрій Вітренко відкликав концепцію розвитку вугільної промисловості, яка була узгоджена всіма стейкхолдерами ринку, а також відповідає найновішим тенденціям законодавства Європейського союзу та підтримана Європейським банком реконструкції та розвитку.

Юрій Вітренко відкликав концепцію через те, що у нього є "власне бачення" розвитку вугільної промисловості. Вітренко виступив з ініціативою про перепідпорядкування великих державних підприємств Міністерства енергетики України, що поставить їх у залежність від дій міністра. У контролі над "Центренерго" більш ніж зацікавлений олігарх Ігор Коломойський, який прагне контролювати всю енергосистему України.

Також Вітренко встиг заговорити про те, що можна закуповувати природний газ безпосередньо з Росії. Повідомляється, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак може мати особистий корупційний інтерес в закупівлі природного газу з Росії. Юрій Вітренко запропонував закуповувати природний газ у "незалежних російських компаній", але навіть думка про торгівлю з Росією – вже досить серйозний удар по українській енергонезалежності, яку зміцнювали не тільки попередні уряди після Революції Гідності, але за неї віддавали життя наші солдати на передовій.