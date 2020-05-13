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Юрий Витренко говорит, что его увольняют с "Нафтогаза"

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Юрий Витренко
Юрий Витренко / day.kyiv.ua

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что его должность сокращают. Через два месяца он может покинуть "Нафтогаз", в котором работает более 18 лет.

Должность исполнительного директора в "Нафтогазе" ликвидируют. Об этом Юрий Витренко сообщил в своем фейсбуке.

Тем временем "Нафтогаз" подготовил новые претензии к российскому "Газпрому" на 17 миллиардов долларов

Он предполагает, что увольнение связано со смещением приоритетов – в частности заинтересованности в "газовой войне" с Россией.

В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют – сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективную защиту интересов Украины в отношениях с Газпромом,
– написал Витренко.

В своей заметке Витренко вспомнил и Коболева. Отмечает, что его не увольняют, а наоборот, ему снова без всякого конкурса, продлили контракт на четыре года. "И теперь Коболев фактически освобождает меня", – пишет Витренко.

Слухи об увольнении

В начале апреля из "Нафтогаза" ушел топ-менеджер Андрей Фаворов. Тогда же в СМИ появилась информация, что еще один человек может оставить должность – исполнительный директор компании Юрий Витренко.

В "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управления, автором которого является голландец Отто Ватерландер. Были слухи, что именно из-за разногласий с Ватерландером покинул "Нафтогаз" Андрей Фаворов.

Кто такой Витренко? Экономист и финансист, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital. Сын одиозной политикине Натальи Витренко. В "Нафтогазе" работает с 2002 году. С того времени был помощником заместителя председателя правления, заместителем начальника Департамента экономики и ценовой политики. Исполнительным директором является с 2018 года.

После событий в 2014 году Витренко в "Нафтогаз" вел активную деятельность в "газовой войне" с Россией. Среди важнейших достижений Юрия Витренко виграніий арбитраж против "Газпрома" в Стокгольме. Заметим, что фамилия Витренко называли среди наиболее реальных кандидатов на пост премьер-министра Украины, когда президент Зеленский искал замену Гончаруку.

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Газпром Андрій Коболев Нафтогаз Юрий Витренко Новости политики
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