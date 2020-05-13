Юрій Вітренко каже, що його звільняють з "Нафтогазу"

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що його посаду скорочують. Через два місяці він може покинути "Нафтогаз", у якому працює понад 18 років.

Посаду виконавчого директора у "Нафтогазі" ліквідовують. Про це Юрій Вітренко повідомив у своєму фейсбуці.

Тим часом "Нафтогаз" підготував нові претензії до російського "Газпрому" на 17 мільярдів доларів

Він передбачає, що звільнення пов'язане зі зміщенням пріоритетів – зокрема зацікавленості у "газовій війні" з Росією.

У такій ситуації найбільш логічне пояснення, чому мене звільняють – зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом,

– написав Вітренко.

У своєму дописі Вітренко згадав і голову правління "Нафтогазу" Коболєва. Зазначає, що його не звільняють, а навпаки, йому знову без жодного конкурсу, продовжили контракт на чотири роки. "І тепер Коболєв фактично звільняє мене", – пише Вітренко.

Чутки про звільнення

На початку квітня з "Нафтогазу" пішов топ-менеджер Андрій Фаворов. Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація, що ще одна людина може залишити посаду – виконавчий директор компанії Юрій Вітренко.

У "Нафтогазі" запустили радикальне переформатування управліня, автором якого є нідерландець Отто Ватерландер. Були чутки, що саме через розбіжності з Ватерландером покинув "Нафтогаз" Андрій Фаворов.

Хто такий Вітренко? Економіст та фінансист, гендиректор інвестиційної компанії AYA Capital. Син одіозної політикині Наталії Вітренко. У "Нафтогазі" працює з 2002 році. З того часу був помічником заступника голови правління, заступником начальника Департаменту економіки та цінової політики. Виконавчим директором є з 2018 року.



Після подій у 2014 році Вітренко у "Нафтогаз" вів активну діяльність у "газовій війні" з Росією. Серед найважливіших досягнень Юрія Вітренка виграніий арбітраж проти "Газпрому" у Стокгольмі. Зауважимо, що прізвище Вітренка називали серед найбільш реальних кандидатів на посаду прем'єр-міністра України, коли президент Зеленський шукав заміну Гончаруку.