Юрий Луценко представил нового прокурора Днепропетровщины
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил нового прокурора Днепропетровской областной прокуратуры Романа Токаря.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган у себя на Facebook-странице отметила, что предыдущего прокурора, Виктора Матвийчука, избрали членом Высшего совета правосудия.
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Виктора Матвийчук уже работает на новой должности. Юрий Луценко заявил, что выбирая нового прокурора, он советовался с Матвийчуком.
При замене хорошего руководителя не ищут варягов и парашютистов,
– добавил Луценко.
Луценко подчеркнул, что Токарь зарекомендовал себя как хороший организатор и принципиальный руководитель.
Что известно о Романе Токаря?
Роман Токарь прошел путь от помощника прокурора одного из районов Днепра до заместителя прокурора области. В областной прокуратуре работает 19 лет.
За 2018 Роман Токарь задекларировал автомобиль Toyota 2011 года выпуска, квартиру в Днепре, жилой дом в области и один земельный участок. Еще тремя земельными участками владеет жена. За год на должности заместителя прокурора Днепропетровской области, начальника следственного управления Токарь заработал 622 тысяч 310 гривен.