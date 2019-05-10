Юрий Луценко представил нового прокурора Днепропетровщины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил нового прокурора Днепропетровской областной прокуратуры Романа Токаря.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган у себя на Facebook-странице отметила, что предыдущего прокурора, Виктора Матвийчука, избрали членом Высшего совета правосудия.

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Виктора Матвийчук уже работает на новой должности. Юрий Луценко заявил, что выбирая нового прокурора, он советовался с Матвийчуком.

При замене хорошего руководителя не ищут варягов и парашютистов,

– добавил Луценко.

Луценко подчеркнул, что Токарь зарекомендовал себя как хороший организатор и принципиальный руководитель.

Что известно о Романе Токаря?

Роман Токарь прошел путь от помощника прокурора одного из районов Днепра до заместителя прокурора области. В областной прокуратуре работает 19 лет.



За 2018 Роман Токарь задекларировал автомобиль Toyota 2011 года выпуска, квартиру в Днепре, жилой дом в области и один земельный участок. Еще тремя земельными участками владеет жена. За год на должности заместителя прокурора Днепропетровской области, начальника следственного управления Токарь заработал 622 тысяч 310 гривен.