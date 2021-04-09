Сообщнику Юрия Зонтову по делу о взятке в 100 тысяч долларов суд избрал меру пресечения. Юрия Донца отправили под стражу с альтернативой в 2,95 миллиона гривен залога.

Донца обязали сдать паспорта и носить браслет. Также сообщнику Юрия Зонтова запретили с ним общаться.

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Такое же обязательство действует и в отношении других свидетелей по делу. У Донца нашли часть неправомерной выгоды, сумма – 20 тысяч долларов.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, именно он общался с заявителем по делу, ликвидатором страховой компании АКС "Кэпитал" Сергеем Коваленко. Последний деньги и передал от наблюдением детективов НАБУ.

Зонтову тоже избрали содержание под стражей

Ранее суд избрал меру пресечения для Юрия Зонтова. Его будут держать под стражей до 4 июня. Брат председателя ОАСК может выйти под залог – 35 миллионов в украинской валюте.

Обратите внимание! Прокуроры требовали для Зонтова и Донца – значительно больше суммы залога – 70 и 14 миллионов соответственно.

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