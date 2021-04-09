Сообщника Юрия Зонтова – брата судьи Вовка отправили под арест
Сообщнику Юрия Зонтову по делу о взятке в 100 тысяч долларов суд избрал меру пресечения. Юрия Донца отправили под стражу с альтернативой в 2,95 миллиона гривен залога.
Источник:НАБУ
Донца обязали сдать паспорта и носить браслет. Также сообщнику Юрия Зонтова запретили с ним общаться.
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Такое же обязательство действует и в отношении других свидетелей по делу. У Донца нашли часть неправомерной выгоды, сумма – 20 тысяч долларов.
Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, именно он общался с заявителем по делу, ликвидатором страховой компании АКС "Кэпитал" Сергеем Коваленко. Последний деньги и передал от наблюдением детективов НАБУ.
Зонтову тоже избрали содержание под стражей
Ранее суд избрал меру пресечения для Юрия Зонтова. Его будут держать под стражей до 4 июня. Брат председателя ОАСК может выйти под залог – 35 миллионов в украинской валюте.
Главное о деле Юрия Зонтова и Юрия Донца
- Правоохранители 6 апреля задержали Юрия Зонтова – брата судьи ОАСК Павла Вовка и еще одного адвоката, когда те должны были получить взятку – 100 тысяч долларов.
- Журналист Сергей Лещенко писал, что, по предварительной информации, деньги были предназначены для самого главы ОАСК.
- При обысках у адвокатов нашли немало наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 23 тысячи гривен и даже 100 шекелей.
- Как оказалось, Зонтов работал на одной из руководящих должностей в Службе внешней разведки Украины, при этом не прекратив своей адвокатской деятельности.
- В СВР Зонтова отстранили.
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