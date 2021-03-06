В январе 15-летнего Юрия из Украины жестоко избила группа лиц в Париже. Парень около 2 месяцев лежал в больнице. 6 марта стало известно, что подростка наконец выписали из больницы.

В каком состоянии Юрий

Парень до сих пор находится в сложном психологическом состоянии. Об этом рассказала представительница украинской общины в Париже Мария Диамант.

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По запросу адвоката, Юрия допросила полиция относительно его избиения.

Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: ужасы, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время,

– рассказала Мария.

Что известно об избиении подростка