Подростка из Украины, которого жестоко избили в Париже, выписали из больницы
В январе 15-летнего Юрия из Украины жестоко избила группа лиц в Париже. Парень около 2 месяцев лежал в больнице. 6 марта стало известно, что подростка наконец выписали из больницы.
Источник:Укринформ
В каком состоянии Юрий
Парень до сих пор находится в сложном психологическом состоянии. Об этом рассказала представительница украинской общины в Париже Мария Диамант.
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По запросу адвоката, Юрия допросила полиция относительно его избиения.
Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: ужасы, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время,
– рассказала Мария.
Что известно об избиении подростка
- Инцидент произошел 15 января. Юрий возвращался с друзьями из колледжа. Тогда на них напала банда молодых людей с битами, ножами и арматурой. Остальным ребятам удалось сбежать, пострадал только Юрий.
- Подростка в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Там ему сделали операцию и ввели в кому. Очнулся парень только 24 января.
- Правоохранители задержали 9 подозреваемых в нападении на Юрия. Среди них лишь 1 – совершеннолетний. Их обвиняют в покушении на жизнь, участии в преступной банде и кражах.
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