Об отставке Веклинца, в частности, сообщает журналист Виталий Глагола.

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Головы могли уже полететь

Отмечается, что главу областного МСЭК уволили по соглашению сторон. Он сам написал заявление на увольнение. Сейчас официальной информации об этом нет.

Напомним, что накануне появилась реакция президента Зеленского на случай с руководительницей Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, которая нажила себе несметное состояние. После появилась информация, что злоумышленница оформила фальшивые инвалидности нескольким десяткам прокурорам Хмельницкой области. Глава государства назвал этих людей "внутренним врагом".

Он заявил, что ожидает быстрых и жестких решений от правоохранительных органов, в частности СБУ, ГБР и Офис генерального прокурора. Также президент назначил рассмотрение вопроса на СНБО.

На следующий день Зеленский сообщил, что в Украине зафиксировали сотни эпизодов нарушений на разных уровнях из-за нечестной работы Медико-социальной экспертной комиссии.