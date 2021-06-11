Разработали ее студенты местного педагогического университета. Для этого понадобилось 2 месяца кропотливой работы. Какую полезную информацию предоставляет программа – читайте дальше.

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Над его разработкой работала команда студентов факультета истории и права. Один из кураторов проекта рассказал, что информацию для программы брали из учебных пособий и подзаконных актов. Сложные юридические термины упростили и интегрировали онлайн.

Мы брали действующую законодательную базу и систематизировали, упрощали для того, чтобы обществу была лучше понятна их сущность,

– рассказал соразработчик чат-бота Алексей Кисенко.

Разные информационные категории

Чтобы воспользоваться чат-ботом требуется только смартфон. Там есть 9 ключевых категорий. В один клик пользователь может быстро найти информацию о правах ребенка или ответственности за правонарушение. Или, скажем, узнать, как получить водительское удостоверение. При этом интерфейс максимально удобный для пользователей любого возраста.

"Существует несколько функций. Например, перечень горячих линий, на которые можно обратиться за помощью. Также можно получить ответ на свой вопрос или найти его в списке уже оформленных и расписанных вопросов, которые содержатся в самом чат-боте", – добавил Алексей.



Чат-бот "Мой юрист в смартфоне" / Скриншот из приложения

Иностранный грант

Правовой проект реализовали на средства иностранного гранта. Получил его местный дом художественного и технического творчества. Его руководитель отметила, что с помощью чат-бота прежде всего стремятся улучшить юридическую образованность молодежи.

"Наш проект "Мой юрист в смартфоне" как раз и нужен для того, чтобы помочь ученической и студенческой молодежи найти ответы на вопросы о противодействии буллингу, насилию в семье, о том, как свои права реализовать в повседневной жизни", – отметила координатор проекта Елена Арутюнян.

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Пока чат-бот работает в тестовом режиме. Разработчики анонсировали, что вскоре там появятся новые функции. Расширить пообещали и круг правовых вопросов.