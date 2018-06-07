Юристы разводят руками, сколько не ищи, а бизнес таки законный

Сериями разгромных сюжетов про почтовых аферистов раз за разом взрывается общество, но как бы не привлекали внимание украинцев к неоднозначности покупок по почте, они все также упорно листают печатные проспекты и выбирают для себя разнообразные товары.

Аргументируют тем, что довольны качеством и скоростью доставки, а еще хотят выиграть денежные призы, розыгрыш которых "каталожники" предлагают для стимулирования собственных продаж. Как же разобраться, на какую "удочку" организаторы акции ловят украинцев, и, главное, как не попасть в "сети" к мошенникам.

Итак, для начала уместно будет отметить, что история каталожных продаж насчитывают уже более 100 лет, такой именитый торговый каталожный дом, к примеру, как OTTO (Германия) – работает с 1902 года и по сей день их услугами активно пользуются потребители из десятков стран по всему миру. Подобных компаний в мире сотни, их миссия – предложить быстрый и удобный способ выбора и заказа товаров, качество которых отвечает всем международным стандартам. Многие компании дополнительно поощряют своих покупателей ценными призами и подарками.

Что же с подобным каталожным предложением происходит в Украине? Входом в "каталог" служат рекламные объявления, текст которых привлекает заголовками: "ВЫИГРАЙ ДЕНЬГИ", "Разгадай кроссворд – получи авто!". Чтобы сыграть – необходимо заказать товар. И вот здесь начинается самое интересное, как отличить мошенников от компаний с положительной репутацией. На что стоит обращать внимание тем, кто хочет убедиться в удобстве, скорости и качестве товаров, заказанных по каталогу, а также испытать удачу в акции - сорвать куш в пару сотен тысяч гривен?

Перед заказом товаров стоит обратить внимание на 5 основных критериев, наличие которых указывает на добросовестность и надежность заказов по каталогу:

Официальное имя компании и правила порядка заказа товаров, проведения акций

Информация про компанию-продавца, а также официальные правила акции должны находится в открытом доступе для каждого желающего ознакомиться с ними. Контакты

В каждом рекламном предложении каталожной компании должны быть четко указаны телефон, почтовый и электронный адреса для связи с компанией, уточнения информации. Официальный сайт компании

Ищите странички компании в Интернете, именно там хранится информация о товарах, услугах доставки и возврата товара, порядке оплаты, победителях акций с фото и комментариями. Подтверждение выплаты призов

Обычно для подтверждения честности акции и выплаты призов компании снимают видеоролики, проводят фотосъемку победителя. Эту информацию ищите на сайте компании, на Ютубе или позвоните в контакт-центр, где вам сообщат все подробности награждения. Гарантии на законодательном уровне

Результаты акций должны быть опубликованы в источниках массовой информации в течении 30 дней после определения победителя.

По Закону о защите прав потребителей, вы можете вернуть неиспользованный товар в течении 14 дней.

Выбирайте только официальные службы доставки, которым вы доверяете, самый надежный способ – оплата товара при получении, что 100% оградит вас от мошенничества со стороны "не чистых на руку" компаний.

"Доверяй, но проверяй!" – во время подготовки материала для публикации мы успели проверить по 5 критериям две компании, "Родинний клуб" и "Пошторг". Проверку "каталожники" прошли, одна из компаний даже предложила приехать к ним в офис, чтобы узнать этот бизнес изнутри, попасть на кухню, откуда как "горячие пирожки" по всей стране разлетаются торговые предложения. Конечно, мы не упустим такой возможности, к тому же в наших планах проверка на честность еще пары-тройки подобных организаций.