Юристи розводять руками, скільки не шукай, а бізнес таки законний

Серіями розгромних сюжетів про поштових аферистів раз у раз вибухає суспільство, але як би не залучали увагу українців до неоднозначності покупок поштою, вони все так само завзято гортають друковані проспекти і вибирають для себе різноманітні товари.

Аргументують тим, що задоволені якістю і швидкістю доставки, а ще хочуть виграти грошові призи, розіграші яких "каталожники" пропонують для стимулювання власних продажів. Як же розібратися, на яку "вудку" організатори акції ловлять українців, і, головне, як не потрапити в руки шахраїв.

Отже, для початку доречно буде зазначити, що історія каталожних продажів налічує вже понад 100 років. Такий іменитий торговий каталожний будинок, наприклад, як OTTO (Німеччина) – працює з 1902 року і до цього дня їхніми послугами активно користуються споживачі з десятків країн по всьому світу. Подібних компаній у світі сотні, їхня місія – запропонувати швидкий і зручний спосіб вибору і замовлення товарів, якість яких відповідає всім міжнародним стандартам. Багато компаній додатково заохочують своїх покупців цінними призами та подарунками.

Що ж з подібною каталожною пропозицією відбувається в Україні? Входом в "каталог" служать рекламні оголошення, текст яких приваблює заголовками: "ВИГРАЙ ГРОШІ", "Розгадай кросворд – отримай авто!". Щоб зіграти – необхідно замовити товар. І ось тут починається найцікавіше: як відрізнити шахраїв від компаній з позитивною репутацією. На що варто звертати увагу тим, хто хоче переконатися у зручності, швидкості та якості товарів, замовлених по каталогу, а також випробувати удачу в акції – зірвати куш в кілька сотень тисяч гривень?

Перед замовленням товарів варто звернути увагу на 5 основних критеріїв, наявність яких вказує на сумлінність і надійність замовлень за каталогом:

Офіційне ім'я компанії і правила порядку замовлення товарів, проведення акцій

Інформація про компанію-продавця, а також офіційні правила акції повинні перебувати у відкритому доступі для кожного охочого ознайомитися з ними. Контакти

У кожній рекламній пропозиції каталожної компанії повинні бути чітко вказані телефон, поштова та електронна адреси для зв'язку з компанією, уточнення інформації. Офіційний сайт компанії

Шукайте сторінки компанії в Інтернеті, саме там зберігається інформація про товари, послуги доставки і повернення товару, порядку оплати, переможців акцій з фото та коментарями. Підтвердження виплати призів

Зазвичай для підтвердження чесності акції і виплати призів компанії знімають відеоролики, проводять фотозйомку переможця. Цю інформацію шукайте на сайті компанії, на Ютубі або зателефонуйте в контакт-центр, де вам повідомлять усі подробиці нагородження. Гарантії на законодавчому рівні

Результати акцій повинні бути опубліковані в джерелах масової інформації протягом 30 днів після визначення переможця.

Згідно із законом про захист прав споживачів, ви можете повернути невикористаний товар протягом 14 днів.

Вибирайте тільки офіційні служби доставки, яким ви довіряєте, найнадійніший спосіб – оплата товару при отриманні, що 100% захистить вас від шахрайства з боку "нечистих на руку" компаній.

"Довіряй але перевіряй!" – під час підготовки матеріалу для публікації ми встигли перевірити за 5 критеріями дві компанії, "Родинний клуб" і "Пошторг". Перевірку "каталожник" пройшли, одна з компаній навіть запропонувала приїхати до них в офіс, щоб дізнатися про цей бізнес зсередини, потрапити на кухню, звідки як "гарячі пиріжки" по всій країні розлітаються торгові пропозиції. Звичайно, ми не втратимо таку можливість, до того ж в наших планах перевірка на чесність ще пари-трійки подібних організацій.