Бывший глава государства опубликовал свое обращение на официальной странице в Facebook. Ющенко призвал Трампа не забывать об обязательствах Соединенных Штатов перед Украиной и не идти на уступки России.

Что написал Ющенко Трампу?

Ющенко отметил, что решил написать письмо Трампу как человек человеку, президент президенту, для которого важны свобода и человеческое достоинство.

Экс-президент напомнил, что каждый день российские удары по украинским городам уносят жизни мирных жителей и разрушают жилые дома.

Каждый раз после заявлений Трампа о возможных уступках или договоренностях с Путиным Россия "благодарит" новыми атаками на украинцев.

Ющенко подчеркнул, что призывы к Украине прекратить удары по НПЗ и разрешение США на торговлю российским дизельным топливом особенно болезненны на фоне этой агрессии.

По его мнению, доходы от продажи топлива помогают России продолжать боевые действия.

"Каждый доллар от этого дизельного топлива – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома", – пояснил политик.

Отдельно Ющенко напомнил Трампу об отказе Украины от ядерного оружия и подписании Будапештского меморандума в 1994 году. Он отметил, что Украина добровольно отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире, рассчитывая на международные заверения в уважении к ее суверенитету и границам.

По мнению Ющенко, США не должны забывать о своей ответственности перед Украиной.

Он также провел параллель с историей Соединенных Штатов в 1930-х годах, когда торговля топливом с Японией не смогла предотвратить войну.

По его словам, в итоге японская авиация совершила атаку на Перл-Харбор, в частности, используя топливо, которое ранее поставляли США.

В конце письма третий президент Украины подчеркнул, что украинцы не откажутся от своей земли и не позволят запугать себя российскими атаками.

"Мы никогда, слышите, никогда и никому не отдадим свою землю", – заявил Ющенко.

Он подчеркнул, что Украину невозможно заставить сдаться, и завершил обращение словами: "С тиранами не договариваются – их останавливают!"

Что известно о дизельном соглашении

Напомним, Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Ради этого Соединенные Штаты пошли на временное ослабление санкционных ограничений в отношении российских нефтепродуктов.

Владимир Зеленский резко раскритиковал этот шаг, назвав его подарком российскому диктатору.

В то же время в СМИ появилась информация, что представители Трампа якобы угрожали украинской делегации заблокировать передачу разведданных, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.