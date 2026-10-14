Своє звернення колишній глава держави оприлюднив на офіційній сторінці у Facebook. Ющенко закликав Трампа не забувати про зобов'язання Сполучених Штатів перед Україною та не йти на поступки Росії.

Що написав Ющенко Трампу?

Ющенко зазначив, що вирішив написати листа Трампу як людина до людини, президент до президента, для якого важливі свобода та людська гідність.

Експрезидент нагадав, що щоденні російські удари по українських містах забирають життя мирних мешканців та руйнують житлові будинки.

Щоразу після заяв Трампа про можливі поступки або домовленості з Путіним Росія "дякує" новими атаками на українців.

Ющенко підкреслив, що заклики до України зупинити удари по НПЗ та дозвіл США на торгівлю російським дизельним пальним є особливо болючими на тлі цієї агресії.

На його думку, доходи від продажу пального допомагають Росії продовжувати бойові дії.

"Кожен долар від цього дизелю – це куплена ракета, яка завтра прилетить у наші хати", – пояснив політик.

Окремо Ющенко нагадав Трампу про відмову України від ядерної зброї та підписання Будапештського меморандуму в 1994 році. Він зазначив, що Україна добровільно відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, розраховуючи на міжнародні запевнення щодо поваги до її суверенітету й кордонів.

На думку Ющенка, США не повинні забувати про свою відповідальність перед Україною.

Він також провів паралель з історією Сполучених Штатів у 1930-х роках, коли торгівля пальним з Японією не змогла запобігти війні.

За його словами, зрештою японська авіація атакувала Перл-Гарбор, зокрема використовуючи пальне, яке раніше постачали США.

Наприкінці листа третій президент України наголосив, що українці не відмовляться від своєї землі та не дозволять залякати себе російськими атаками.

"Ми ніколи, чуєте, ніколи і нікому не віддамо своєї землі", – заявив Ющенко.

Він підкреслив, що Україну неможливо змусити здатися, і завершив звернення словами: "З тиранами не домовляються – їх зупиняють!"

Що відомо про дизельну угоду

Нагадаємо, Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Заради цього Сполучені Штати пішли на тимчасове послаблення санкційних обмежень щодо російських нафтопродуктів.

Володимир Зеленський різко розкритикував цей крок, назвавши його подарунком російському диктатору.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що посланці Трампа нібито погрожували українській делегації заблокувати передачу розвідданих, якщо Київ не припинить удари по російських нафтопереробних заводах.