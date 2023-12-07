По словам представителя ГУР МО, россияне в своей дезинформации будут концентрироваться на фамилиях. Все эти материалы оккупанты планируют опубликовать в иностранных СМИ.

Интересно Вопрос был решен: в ГУР рассказали, можно ли было избежать войны с Россией

Россия планирует новую дезинформационную кампанию против Украины

Юсов отметил, что свою дезинформационную кампанию россияне направят не только на СМИ, но и в целом на все информационное пространство. По словам представителя разведки, оккупанты будут пытаться дискредитировать военно-политическое руководство страны, но кого именно Юсов – пока не сказал.

Он также напомнил, что сейчас среди партнеров и союзников Украины длится очень важный период – процесс согласования ключевых вопросов поддержки нашей страны в экономической сфере и обороне. Именно в этот период Россия готовится к усилению дезинформации и ИПСО против нашей страны.

Если мы говорим о внешней аудитории, то цель – ослабить поддержку Украины во внешнем мире, расколоть проукраинскую коалицию и предоставить дополнительные условные аргументы для противников, оппонентов Украины в мире,

– сказал Андрей Юсов.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что россияне готовятся использовать ряд планов по дезинформации, в частности, публикации материалов в СМИ, к которым могут привлечь "людей с определенным бекграундом", которые уже работали на территории России.

Он также отметил, что эти материалы будут нацелены на страны свободного мира с демократическими институтами и широким набором инструментов свободы слова.

"Ничего нового там не будет. То есть будут повторы старых российских нарративов о неуспешном государстве, коррумпированных украинцах, компиляция фактов из разных периодов", – сказал Юсов.

В то же время, он отметил, что одним из характерных признаков будет концентрация на фамилиях украинцев, которые в этот период проводят переговоры о продолжении поддержки нашего государства. Именно они будут являться главным объектом атаки.

Оккупанты готовят дезинформацию против Зеленского и Залужного

Андрей Юсов в комментарии изданию LIGA.net также рассказал, что российские власти готовят новые дезинформационные кампании против Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Представитель разведки подчеркнул, что продвигать свои нарративы оккупанты будут разными способами и в разных интерпретациях.

Мы видим, насколько активно и с каким удовольствием российская пропаганда подходит теме возможного конфликта между военным и политическим руководством Украины,

– сказал он.

Он также добавил, что Москва продолжит продвигать тезисы о якобы "отсутствии мотивации украинцев к сопротивлению и немотивированности украинского войска". По его словам, таким образом оккупанты пытаются внести раскол между Украиной и союзниками.

В то же время, он отметил, что Украина работает с партнерами на опережение подобного рода провокации. Ведь ИПСО – это далеко не всегда какая-то линейная вещь, когда речь идет о просто платном размещении материала или использовании какого-либо агента влияния, а комплекс мер, проводя который люди могут быть убеждены, что ничего плохого для страны или европейского сообщества не предпринимают.