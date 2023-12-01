Представитель ГУР Минобороны выразил мнение, что вопрос российской войны в Украине был решен давно. По его словам, это произошло еще тогда, когда Украина оставила вызов империи и заявила о желании быть независимой.

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Вопросы мировой безопасности

Юсов убежден, что начало войны в Украине – это вопрос для всего мира и его безопасности.

Это произошло не в 2014 году и не в 1991-м, а значительно раньше. Вопрос войны собственно был решен,

– подчеркнул он.

Разведчик выразил надежду, что это – финальная фаза войны России против Украины и после нее мы "будем двигаться без российских гирь на ногах".

Также он отметил, что Россия никогда не была миролюбивым соседом. Юсов сказал, что Украина и Россия были врагами десятки лет. По его словам, этот конфликт – экзистенциальный.

Как можно было избежать этой войны? Просто отказаться от права на существование,

– подчеркнул представитель ГУР МО.

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