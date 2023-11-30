В новом видеопроекте "Украинский Свидетель" – разведчики ГУР, выполняющие операции в Черном море. Эти ребята руководили высадкой спецназовцев на мысе Тарханкут в ночь на 24 августа, а также увольнением "вышек Бойко" в сентябре.

Читайте также Горело мощно: в ГУР показали, как в России загорелись железнодорожные релейные шкафы

"Вышки Бойка" важны для контроля моря

Ночью в Черном море безопасно, враг там беспомощен. Открытое море – это огромная территория, ее очень сложно сканировать,

– рассказывает командир спецподразделения "Братство" с позывным Боргезом.

Бойцы ГУР рассказали подробности высадки в Крыму: смотрите видео

По словам Боргезы, во время высадки украинских спецназовцев на "вышки Бойко" россияне работали авиацией, но безрезультатно.

"К счастью, российских военных на самих вышках не было, – вспоминает Боргеза. – Несмотря на то, что штурмовать вышки было бы очень тяжело, мы все равно имели план штурма".

Но оккупанты, убегая из вышек, плотно их заминировали. Разведчик заметил, что там все перетянуто минами. И ящики, и веревки на полу, и полуоткрытые сухпайки, и двери. По его словам, там сплошное минное поле. Пока вышки полностью не разминированы, там еще должны поработать наши инженеры, добавил он.

"Вышки Бойко" важны для контроля моря. Но самолетов и дронов для их защиты недостаточно.

"Территорию можно считать захваченной, только когда прошла пехота. До того как убежать, на башнях находились российские бойцы. Вполне возможно, что оттуда они координировали обстрелы побережья – Одессы, Черноморска и т.д.", – говорит Боргеза.

О тарханкутской операции под кодовым названием "Пробуждение силы" рассказал разведчик с позывным Тимур, командовавший ею.

У нас был контакт с врагом. Но в конце концов россияне скрылись, они это хорошо умеют. Наши ребята выполнили поставленные задачи. В этом им помогали крымские партизаны,

– говорит Тимур.

Боргеза рассказывает, что работать в ГУР сможет не каждый. Более того: не каждый военный. Он добавил, что попасть в разведку через военкомат не получится. В то же время, он отметил, что деталей назвать не может, ведь это может дискредитировать систему. Однако мужчина назвал качества, которые должен иметь хороший разведчик.

"Спортики, солдафоны нам не подходят. Мы делаем ставку на мечтателей и романтиков. Им должно быть интересно, такой человек должен идти дальше, чем ему приказали. Это такой разведывательный драйв", – говорит он.

Ребята из ГУР уверены, что смогут деоккупировать Крым.

По морю у нас остался еще один барьер – и все. Мы сделаем так, что Крым будет дома. Мы сделаем это, сколько бы времени это ни заняло,

– говорит Тимур.

Напомним, что партизаны "Атеш" показали фотографии воинской части 810 отдельной бригады морской пехоты в Севастополе. Они отметили, что собранную информацию уже передали сотрудникам СБУ.