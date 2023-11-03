Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины пояснил во время интервью, что враг может прибегнуть к подобному масштабу действий, которые проходят в районе Авдеевки. Это при тех силах и мерах, которыми сейчас оперирует Россия.

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Каких действий на фронте можно ожидать от Кремля

Это точечные операции по отдельным направлениям. Вот это то, что сейчас может сделать агрессор. Конечно, мы внимательно следим за возможным развитием ситуации, кадровым потенциалом и другими возможностями оккупантов,

– заверил Андрей Юсов.

По его словам, для проведения широкой наступательной операции врагам нужно провести новую волну публичной мобилизации. Более того, Юсов заверил, что такое решение Кремль серьезно рассматривал и оно буквально лежало на столе военно-политического руководства России.

"Однако, это решение так и не было воплощено и отложено по разным причинам. В частности, из-за опасений дестабилизационных и протестных процессов внутри России, которая на самом деле является крайне нестабильным образованием с кучей внутренних проблем. Первая волна этой так называемой частичной мобилизации часть этих проблем очень ярко высветила. Поэтому такое решение рассматривается, но по состоянию на данный момент оно не принято", – пояснил Юсов.

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