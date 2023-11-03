Только за последние сутки российские захватчики потеряли 850 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их во время интенсивных боев трудно.

Смотрите также Виртуозный удар: как наши военные уничтожили оккупантов в погребе FPV-дроном – эффектное видео

Какие потери оккупантов на фронте

личного состава – около 303 270 (+850);

танков – 5265 (+24);

боевых бронированных машин – 9901 (+24);

артиллерийских систем – 7328 (+36);

РСЗО – 854 (+4);

средства ПВО – 566 (+0);

самолетов – 322 (+0);

вертолетов – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7);

крылатые ракеты – 1551 (+2);

корабли/катера – 20 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 9691 (+33);

специальная техника – 1034 (+2).



Потери врага 3 ноября

ВСУ успешно ликвидируют врагов: последние новости