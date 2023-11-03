Только за последние сутки российские захватчики потеряли 850 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь подсчитать их во время интенсивных боев трудно.
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Какие потери оккупантов на фронте
- личного состава – около 303 270 (+850);
- танков – 5265 (+24);
- боевых бронированных машин – 9901 (+24);
- артиллерийских систем – 7328 (+36);
- РСЗО – 854 (+4);
- средства ПВО – 566 (+0);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5495 (+7);
- крылатые ракеты – 1551 (+2);
- корабли/катера – 20 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9691 (+33);
- специальная техника – 1034 (+2).
Потери врага 3 ноября
ВСУ успешно ликвидируют врагов: последние новости
- Бойцы терробороны уничтожили катер с оккупантами. В частности, наши военные дроном-камикадзе попали во вражеский катер и уничтожили находившихся в нем оккупантов. Видео можно посмотреть здесь.
- Вечером 2 ноября Генеральный штаб ВСУ заявил, что наши защитники поразили важную цель противника. Кроме того, за сутки авиация Сил обороны 13 раз ударила по районам скопления живой силы, оружия и техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам врагов.
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что враг несколько снизил активность в районе Авдеевки. По его словам, там уменьшилось количество боеприкосновений, однако это не означает, что захватчики отказались от своих планов относительно хотя бы окружения Авдеевки. Ведь враги готовятся и проводят перегруппировку.