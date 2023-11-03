Тільки за останню добу російські загарбники втратили 850 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Які втрати окупантів на фронті

особового складу – близько 303 270 (+850);

танків – 5265 (+24);

бойових броньованих машин – 9901 (+24);

артилерійських систем – 7328 (+36);

РСЗВ – 854 (+4);

засоби ППО – 566 (+0);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7);

крилаті ракети – 1551 (+2);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33);

спеціальна техніка – 1034 (+2).



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