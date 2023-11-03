Тільки за останню добу російські загарбники втратили 850 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути більшими, адже підрахувати їх під час інтенсивних боїв важко.
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Які втрати окупантів на фронті
- особового складу – близько 303 270 (+850);
- танків – 5265 (+24);
- бойових броньованих машин – 9901 (+24);
- артилерійських систем – 7328 (+36);
- РСЗВ – 854 (+4);
- засоби ППО – 566 (+0);
- літаків – 322 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5495 (+7);
- крилаті ракети – 1551 (+2);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9691 (+33);
- спеціальна техніка – 1034 (+2).
Втрати ворога 3 листопада
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