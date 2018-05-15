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Ювелирный производитель о трендах-2018

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Ювелирные изделия тренды-2018
Ювелирные изделия тренды-2018

Весна – время расцвета, обновления и новых ювелирных украшений. Свой взгляд на традиции обновления предложила Столичная Ювелирная Фабрика ™ и презентовала 5 флагманских колец из новой коллекции украшений. Эти изделия сегодня олицетворяют слово "тренд".

Почему бы и... да!

Рin – это в переводе на английский. Но дизайн становится таким популярным, что можете смело не стесняясь спрашивать о таких в Интернете, ювелирных магазинах: "Есть ли у вас кольцо в виде заколки или булавки?". В Столичной Ювелирной Фабрике есть, мы уже спрашивали: комплект, состоящий из кольца, подвески и сережек этой формы. Сочетание белого золота и фианитов уже стало универсальной формулой модных и практичных украшений. Более сложный дизайн в этом стиле – это два классических кольца, комбинированных булавкой. Именно эту модель чаще всего спрашивают в магазинах сегодня.

Незавершенность

На фалангу, на большой палец, даже браслеты и серьги – незамкнутой формы становятся все популярнее. Вам нравится открытые кольца? Тогда вы в тренде, потому что модницы сейчас раскупают их с невероятной скоростью. Коллекция универсальных колец от Столичной Ювелирной Фабрики – это более 20 моделей незамкнутых колец из золота и серебра. От широких массивных украшений до миниатюрных колец на фалангу – выбирайте свой вариант. Лидер продаж – кольцо с черной эмалью, а также кольцо в стиле минимализм из белого и красного золота на фалангу. Кстати, такие кольца можно носить и на большом пальце, ведь размер универсальный.

Бриллианты навсегда!

Каждая новая коллекция ювелирных украшений сопровождается выходом обновленной линии изделий с бриллиантами. Это как традиция на модных показах: в конце всегда выходит невеста, какую бы одежду не показывали до этого. В ювелирном показе с другими кольцами выходит коллекция колец с бриллиантами. Сегодня ценность украшения с бриллиантом уже не зависит от желаемых характеристик вставки камня, поэтому производители провели глобальную работу над дизайном. Классические дизайны выглядят как новые, благодаря использованию комбинаций золота разного цвета в одном украшении. Сейчас используют нестандартные способы крепления драгоценных камней, а в украшениях "на каждый день" сочетают бриллианты и сапфиры. Новая коллекция запрещает сдерживать себя и свою страсть к драгоценным камням.

Искатели жемчуга

Хит продаж – незамкнутое кольцо с белой и черной жемчужинами разного размера. Такое украшение можно сочетать с серьгами-пусетами с таким же разноцветным жемчугом. Более сложную композицию реализовали в Столичной Ювелирной Фабрике в кольце, где две жемчужины размещаются асимметрично на сторонах золотого колечка. Для приверженцев классического минимализма было презентовано кольцо с одной жемчужиной, но для заказа оно доступна в трех цветах золота.

Корона для королевы

Если у Вас до сих пор нет кольца-короны, то сейчас лучшее время для покупки. Почему? Например, потому что Столичная Ювелирная Фабрика подготовила обновленную коллекцию колец в виде корон, диадем и тиар из золота и серебра. Такое украшение можно носить на верхних фалангах, сочетать с обручальным кольцом, а можно носить на мизинце. Золотое кольцо-корону даже дарят на помолвку вместо традиционных колец с одним камнем посередине. Трудно вспомнить украшение, которое стало столь же культовым,  какими сегодня являются эти королевские украшения.

Теги: Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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